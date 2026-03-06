İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı ve Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir karar alındığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla sürdürülen soruşturma çerçevesinde Yıldırım’ın ortağı veya sahibi olduğu bazı şirketler hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli ticari faaliyetler üzerinden aklanmış olabileceğine ilişkin bulguların değerlendirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Muzaffer Yıldırım’a ait olduğu belirtilen 6 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verildi.

Savcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 6 adet şirkete ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir”