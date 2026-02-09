İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında Bebek Otel 28 Aralık 2025 tarihinde mühürlemişti. Faaliyetlerini sürdüren Bebek Otel'e el koyuldu.

BAŞSAVCILIK AÇIKLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunması nedeniyle resen el koyma kararı verdiğini açıkladı.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında kanun kapsamında yapılan el koyma kararı kapsamında Muzaffer Yıldırım’a ait olan tüm varlıklara el koyulduğu da belirtildi.

Bu kapsamda Bebek Otel'e de el koyuldu.