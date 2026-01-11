Bebek Otel'de dün düzenlen operasyonda, daha önce yapılan aramalarda bulunamadığı belirtilen bir gizli oda tespit edildi. Bu odada kayıt yapıldığı bilgisinin de soruşturma dosyasına yansıdığı aktarıldı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT canlı yayında Bebek Otel'e baskının asıl amacının oteldeki gizli 'zula' odasının ortaya çıkarılması olduğunu ve savcılığın odayı hangi detay üzerinden bulduğunu anlattı.

'SÜREKLİ KAPALI ODA' DETAYI SAVCILIĞIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yarkadaş’ın aktardığına göre savcılık, otelin bazı odalarının sürekli kapalı görünmesini normal bulmadı. Bir işletmede odaların uzun süre kapalı kalmasının soru işareti doğurduğunu belirten Yarkadaş, araştırmanın bu noktadan derinleştirildiğini ifade etti.

ELEKTRİK TÜKETİMİ İZİNDEN GİDİLDİ

Yarkadaş’ın “elektrik tüketimi” ayrıntısına dikkat çekti. Oda kapalı görünmesine rağmen içeride yüksek tüketimli elektrik kullanımı tespit edilince savcılığın bu durumun üzerine gittiğini belirtti. Bu çelişkinin, gizli odaya ulaşılmasında belirleyici başlık olduğunu kaydetti.

'GİZLİ ODALARA ‘ZULA’ DENİLİYOR'

Barış Yarkadaş, savcılıkta bu tür odalar için kullanılan ifadeyi de paylaştı. Yarkadaş’a göre kayıtlarda oda “açık” görünmese bile savcılık iç yazışmalarında bu gizli odalara “Zula” deniliyor.

Yarkadaş'ın, uyuşturucunun otele kara yoluyla getirilmediği, farklı yöntemlere başvurulduğu iddiası da dikkat çekti.