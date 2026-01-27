İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu imal ve ticareti, kullanımına yer temin etme, satın almak veya bulundurma, kullanma ve fuhşa teşvik ve aracılık etme iddialarına yönelik bir soruşturmanın yankıları sürüyor. Uyuşturucunun merkezi konumundaki Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'de VİP uyuşturucu partileri düzenlendiği iddiası gündem olmuştu.

Operasyonda kumarhaneye dönüştürülen rezidansın deposunda 30'dan fazla flash disk, yüzlerce CD ile güvenlik kamera sistemlerinin kayıt cihazlarına el konulmuş, dijital verilerin birçoğunun şifrelendiği belirlenmişti. Bazı dijital verilerin içeriğinde ünlü isimlerin otelde gizli kameralarla kayıt altına alındığı, otelin güvenlik kamerası görüntülerinin depolandığı kayıt cihazlarının da saklandığı soruşturma dosyasına eklenmişti.

OTELDE PATRONLAR KAYDEDİLMİŞ

Sabah’tan Halit Turan’ın haberine göre Bebek Otel ile ilgili ortaya çıkan yeni ayrıntılar 'pes' dedirtti.

Muzaffer Yıldırım'ın otele gelen iş adamları, holding patronları ve ünlü isimleri yakın takibe aldığı belirlendi.

Yıldırım'ın çalışanlara konuyla ilgili talimat verdiği, önemli isimler geldiğinde kendisine bilgi aktarıldığı Yıldırım'ın da cep telefonunda kurulu olan güvenlik kamera sistemlerini anlık izleyerek fotoğraf ve videolarını telefonuna kaydettiği belirtildi.

Yıldırım'ın irtibatları, HTS kayıtları ve MASAK raporu da istendi. Yıldırım'ın kayıt altına aldığı fotoğraf ve videoları şantaj mı yoksa casusluk amaçlı mı kaydettiği yapılacak incelemeler ardından netleşecek.

VİP PARTİLERE KATILAN KIZLARI AYARLAMIŞ

Muzaffer Yıldırım'ın otelde sıklıkla genç kadınlarla buluştuğu, kadınlara kariyer vaadinde bulunarak oteldeki VİP partilere davet ettiği ortaya çıktı.