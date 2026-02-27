Ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otelin sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığını suçtan elde edildiğine ve gelirin aklandığına dair emarelerin bulunması sebebiyle hakkında re'sen soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulmuştu.

Bebek Otel sahibini Yıldırım ile ilgili iddiaların ardından, bugüne kadar sır gibi saklanan müşteri listesinin deşifre olduğu öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım 7 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım’ın telefon dijitallerindeki incelemelerde otele gelen müşterilerin fişlendiği ortaya çıktı. Müşterileri kategorilendiren Yıldırım; müşterilerin isimlerini ve referanslarını, sıfatlarını ve özelliklerini tek tek fişlettiği öğrenildi.

Cemiyet hayatını ayağa kaldıran 'Bebek Otel' listesinde bakın hangi ünlü isimler var...