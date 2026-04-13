İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilen Bebek Otel soruşturmasında, skandalın boyutları dijital materyallerin incelenmesiyle yeni bir evreye taşındı. Bebek Otel sahibi ve yapımcı Muzaffer Yıldırım’ın rezidans deposunda ele geçirilen 30’dan fazla flaş disk, yüzlerce CD ve kayıt cihazının ardından, telefonundaki "özel arşiv" de gün yüzüne çıktı.

YILLARA YAYILAN TAKİP: 2017’DEN BU YANA KAYITTALAR

Sabah’ın haberine göre, Yıldırım’ın telefonunda yapılan incelemeler, Bebek Otel'e giden iş insanları, oyuncular ve popüler simaların adeta adım adım izlendiğini gösteriyor. 2017 yılına kadar uzanan fotoğrafların bir kısmının "öz çekim", bir kısmının ise kişilerin haberi olmadan çekilen "gizli kayıtlar" olduğu belirlendi. Bu durum, savcılık tarafından "olası bir şantaj arşivi" ihtimalini güçlendirdi.

BARIŞ ARDUÇ FOTOĞRAFI VE "KUMAR MASASI" DETAYI

Arşivin en dikkat çekici detaylarından biri, ünlü oyuncu Barış Arduç’a ait kareler oldu. Yıldırım’ın yapımcılığını üstlendiği projelerde yer alan isimlerle olan yakınlığını kullandığı iddia edilirken, Arduç’un kumar masasında pullarla çekilmiş fotoğrafının Yıldırım’ın arşivinde yer alması dikkat çekti. Fotoğraflarda sadece oyuncuların değil, çok sayıda tanınmış iş insanının da kumar masalarında yer aldığı görülüyor.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DEŞİFRE OLDU: İSTANBUL'UN EN COOL KIZI

Dosyaya giren bir diğer şoke edici delil ise Muzaffer Yıldırım ile iş insanı Menderes Utku arasındaki WhatsApp görüşmeleri oldu. Yazışmalarda Yıldırım’ın, ünlü bir oyuncunun mail adresini, telefon numarasını ve kız arkadaşına ait özel bilgileri Utku ile paylaştığı görüldü.

Yıldırım: "E.G. İstanbul'un en cool kızı bence..."

Utku: "Hadi yarın gezdireyim. Telefonu var mı?"

Yıldırım: "Göndereceğim..."

UYUŞTURUCU VE NOT KAĞITLARI

İnceleme sadece fotoğraflarla sınırlı kalmadı. Telefonda yapılan taramalarda, kumar borçlarına ilişkin el yazısıyla tutulmuş not kağıtlarının fotoğrafları ve uyuşturucu madde kullanımına dair görseller de ele geçirildi.

Emniyet birimlerinin, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın cep telefonu dahil, ele geçirilen yüzlerce CD ve flaş disk üzerindeki incelemeleri sürdürdüğü, soruşturmanın yeni isimlere uzanabileceği belirtiliyor.