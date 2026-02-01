İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'de VİP uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Bebek Otel soruşturmasıyla ilgili önemli gelişme yaşandı. Muzaffer Yıldırım'ın otel müdürü Arif Altunbulak ile rezidansında çalışan kurpiyer Mehmet Çobanoğlu itirafçı oldu.

Yıldırım'ın en yakınındaki iki adamı, Bebek Otel'deki uyuşturucu partileri ve rezidansında kumar organizasyonlarını anlattı. Sabah'ın haberine göre, Bebek Otel müdürü, Yıldırım'ın otele gelen iş adamlarını, ünlü insanları sürekli takip ettiğini, bu konunun takibine çok önem verdiğini, bilgileri neden topladığını ise bilmediğini söyledi.

Altunbulak'ın ifadeleri Bebek Otel'deki patronlara yakın takibi belgeleyerek soruşturmada farklı bir perde açtı. Arif Altunbulak 27 Ocak'ta verdiği ifadede "Muzaffer Yıldırım otele gelen iş adamlarını, ünlü insanları sürekli takip halindeydi. Bazı patronların ne zaman, kimlerle, saat kaçta geldiğini sürekli sorardı, bizde kendisine gelip gelmediğini söylerdik" dedi.

Arif Altunbulak Bebek Otel'e gelenlerle ilgili bilgilerin neden topandığı ile ilgili "Tahminim Muzaffer Yıldırım iş adamlarıyla ilgili bilgileri başkalarına söylüyordu. Muzaffer Yıldırım patronların takibine çok önem verirdi. Muzaffer Yıldırım'ın telefonunda otelin tüm kamera görüntülerine anlık olarak ulaşabileceği uygulama mevcuttu. Kendisi otele gelen insanları sürekli izler takip ederdi. Bilgileri neden topladığını kime ulaştırdığını tam olarak bilmiyorum" dedi.

MAHMUT UĞUR ZİYLAN DA OTELDE 9 KEZ PARTİ DÜZENLEMİŞ

Altunbulak, Burak A.'nın oteldeki uyuşturucu partilerini organize ettiğini, İstanbul ve Göcek'te iki işletmesi olduğunu, E. E.'nin de Mahmut Uğur Ziylan'ın yakın arkadaşı olup Bebek Otel'de uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlediğini anlatttı. Altunbulak, "Bu kişiler uyuşturucuyu tahminim şoför ya da yardımcıları aracılığıyla aldıklarını düşünüyorum. Mahmut Uğur Ziylan otelimizde 9 kez kaldı. Otelde uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlemişti. Otele kadınlar Mahmut Uğur'un çevresi tarafından gönderiliyordu. Yavuz C.'de yılın bir bölümü yurt dışında kalıp diğer kısmında ise İstanbul'da yaşayıp uyuşturucu partisi düzenlerdi" dedi.

OTELE BASKIN OLUNCA KUMAR MASASINI GİZLEMİŞLER

Yıldırım'ın 10 yıllık çalışanı kurpiyer Mehmet Çobanoğlu da etkin pişmanlık ifadesinde rezidanstaki kumar partilerine ilişkin önemli bilgiler verdi.

Bebek Otel'e baskın yapıldığı gün Muzaffer Yıldırım'ın evinden deliller yok etmek adına temizlik yapıldığını itiraf eden Çobanoğlu, "Poker masasını aşağı indirdiğimi kabul ediyorum. Bu masada Muzaffer Yıldırım ve 10 arkadaşı poker oynardı. Ben delil karartmak için bu masayı aşağı indirmedim. Arama esnasında poker masasının yerini söylememe nedenim korktuğum içindi, bana verilen görev neticesinde ben bu eylemi gerçekleştirdim." dedi.

'YILIN ÜÇTE BİRİ KUMAR OYNAYARAK GEÇTİ'

Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım ve kumar arkadaşlarına oyun esnasında içki, yiyecek ve çay servisi yaptığını bezen bahşiş aldığını söyleyen çalışan, haftada 2 ile 4 gün arasında oyun oynandığını söyledi.

Yıldırım oyunun bazen 4 saat bazen de 7 saat sürdüğünü ifade ederek, "kendi aralarında alacak verecek rakamlarını deftere yazarlardı." dedi. Savcılık tarafından yapılan çalışmada, Bebek Otel'de oynanan kumar borçlarının kaydedildiği veresiye defteri de ele geçirildi.