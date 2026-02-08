Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın ünlü isimlere otelde yaptığı takip sistemini, ortağı olduğu ClubHouse isimli spor salonunda da yaptığı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, "uyuşturucu kullanımına yer sağlamak" suçundan gözaltına alınan Bebek Otel'in işletmecisi Menderes Utku'nun, Yıldırım'a mekana gelen ünlü isimlerin ClubHouse'taki fotoğraflarını gönderdiği belirlendi.

UYUŞTURUCU KULLANDIKLARINI ANLATTILAR

Sadece VIP üyelik kabul eden ve üye olmadan girilemeyen ünlülerin gittiği mekanda saat 21.00'den sonra after partiler yapıldığı, gözaltına alınan birçok kadının ise mekanda uyuşturucu kullandıklarını anlattığı belirlendi.

Yeşilçam'ın ünlü çocuk oyuncusu olan ve 'Afacan' serisiyle 1970'li yıllarda ekranlara çıkan Utku'nun, Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'a gönderdiği mesajlar soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Menderes Utku'nun, tıpkı Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak gibi mekana gelen ünlü isimlerin fotoğraflarını çekerek Muzaffer Yıldırım'a gönderdiği belirlendi.

Ünlü işadamları, dizi oyuncuları, influencer'lar ve sanatçıların uğrak mekanı olarak bilinen, sadece VIP üyelikle girilen ve üye olmayanların girişlerine izin verilmediği mekana gelen ünlü isimlerin, Muzaffer Yıldırım tarafından yakın takibe alınması, görüntülerin 'casusluk veya şantaj' amaçlı kaydedildiğini düşündürdü.

GÜNDÜZ SPOR GECE PARTİ

Bebek Otel'deki ClubHouse'a, restoran, kafe, spor salonu, havuz, buz banyosu, pub, buhar, sauna odaları ve toplantı odaları bulunduğu, akşam saat 21.00'den sonra after partiler yapıldığı ortaya çıktı.