İstanbul'da gerçekleştirilen büyük çaplı narkotik operasyonu, Bebek Otel ve Maslak'taki Klein Phönix gibi mekanlarda dokunulmaz sanılan "güvenli bölgeleri" hedef aldı. Operasyon, sıradan bir baskından öte, lüks yaşamın arkasındaki yeraltı dünyasını aydınlattı.

Güvenlik ve istihbarat uzmanı Serkan Yıldız, ortaya çıkan ayrıntıları sosyal medya hesabından değerlendiren birdizi paylaşım ile açıkladı.

İşte o ayrıntılar:

GÜVENLİ BÖLGE MİTİ YIKILDI

Bebek Otel operasyonu, geceliği servet değerindeki odaların konfor için değil, dış dünyadan yalıtılmak amacıyla tutulduğunu gösterdi. İşletme, karadan gelen tehlikeleri filtrelerken, denizi "kör nokta" olarak bıraktı. İstihbaratın temel kuralı gereği, en güvenli kapı her zaman en az korunan yerdir. Karayolu denetimlerini atlatmak isteyen VIP hedefler ve yasaklı maddeler, polis çevirmesine takılmadan iskelelere yanaştı.

Yüksek duvarlar sivil polisi dışarıda tutsa da, teknik takibi durduramadı. Lüks sığınak sanılan otel, gözetim altındaki devasa bir delil toplama havuzuna dönüştü. Deniz, sır saklamaz; zamanı gelince kıyıya vurur.

ÖZEL ODALARIN GİZEMİ

Mahmut Ziylan ve Burak Ateş gibi isimlere tahsis edilen "özel odalar", otel işletmeciliği mantığında müşteri döngüsüne kapalı tutulması ticari intihar olsa da, yeraltı dünyasında buna "zula" denir. Bu odalar konaklamak için değil, depolamak ve steril görüşme alanı yaratmak içindir.

Şüphelilerin en büyük hatası, otel kayıt sistemine anlık veri girmeseler bile, binanın enerji tüketim izlerini gizleyememeleriydi. Resmi kayıtlara göre boş görünen odalarda yüksek enerji kullanımı ve veri akışı, hayalet kullanıcıları ele verdi. Rutin dışı sabit noktalar, analistlerin haritasında kıpkırmızı uyarı ışığı yakar; statik hedef her zaman vurulmaya en açık olandır.

MASLAK'TA KENTSEL MASKELEME

Klein Phönix'in Maslak Oto Sanayi'nin kalbine kurulması, basit bir emlak tercihi değildi; şehirden kopuk, izole bir "kentsel maskeleme" stratejisiydi. Sanayi bölgeleri geceleri insansızlaşır, ölüm sessizliğine bürünür; bu, içerideki gürültü ve kaosu saklayan mükemmel bir "akustik kamuflaj" sağlar.

Mekanın izole yapısına aşırı güven, denetimi gevşetti. Narkotik ekipleri, sessiz sızma yerine sert "şok baskın" yöntemiyle girdi. 4 bin kişilik kalabalıkta hedefleri eliyle koymuş gibi bulmak, içerideki işbirlikçi unsurların varlığını kanıtladı. Coğrafi izolasyon, kaçış rotalarını sınırlar; labirent sokaklar panik anında fare kapanına dönüştü. En güvenli kale, çıkış kapısı tutulduğunda lüks bir hapishaneden farksızdır.

DİJİTAL MEZARLIK ORTAYA ÇIKTI

Muzaffer Yıldırım'ın evinden çıkan USB bellekler, operasyonun kalbini oluşturdu. Çoğu insan "dosyayı sildim, çöp kutusunu boşalttım" diyerek güvende olduğunu sanır; bu, sahadaki en ölümcül yanılgıdır. Dijital dünyada veriyi kalıcı kazımadan silmek, kitabın içindekiler sayfasını yırtıp kütüphanede bırakmaya benzer.

İşletim sistemi dosyayı silmez, sadece adresini kaldırır; verinin ham kodları diskin derinliklerinde bekler. Adli bilişim uzmanları, disk boşluklarını analiz ederek kırıntıları toplar. Belleğin üzerine defalarca rastgele veri yazılmadığı sürece, karanlık liste okunabilir durumdadır. Veri, silahtan tehlikelidir; bir silah bir kişiyi vurur, kurtarılan Excel dosyası tüm organizasyonu çökertir. O USB'ler, formatlanmış olsa bile sosyetenin kara kutusuydu.

POKER MASALARININ TUZAĞI

Yıldırım'ın evindeki poker masaları, sadece kumar aracı değil; organizasyonun "insan kaynakları" departmanıdır. Bu, "bal tuzağı" türevi bir yöntemdir. Hedefteki zengin iş insanı veya ünlü sima oyuna çekilir, yüklü borçlandırılır. Nakit ödeme yapamadığı kırılma anında, borç "imtiyaz" veya "taşıyıcılık" karşılığında silinir.

Evdeki kumarhane, örgütün finansman değil, "eleman" devşirme merkezidir. Bedava peynir fare kapanında olur; yüksek bahisli masalar, kaybedenin parası eksilerek değil, örgüte "hizmetkar" olarak kalktığı yerlerdir. Masada kaybedilen para yerine konur, ama ipotek altına alınan özgürlüktür.

OPERASYONUN SONUÇLARI

36 işlem, 19 tutuklama; bu, organizasyonun tepesindeki beyin takımının tasfiyesidir. Ancak toplumun hatası, operasyonun sorunu bitirdiğini sanmaktır. Narkotik ekosisteminde arz, talep olduğu sürece bitmez; sadece yer değiştirir, şekil değiştirir.

Bu baskı, ticareti daha kontrolsüz, yer altına veya kapalı devre "rezidans partilerine" kaydırır. İstihbarat takibini zorlaştırır, risk arttığı için karaborsa fiyatlarını uçurur. Bir ağ çökertildiğinde, güç boşluğunu doldurmak için daha aç, agresif yeni aktörler sahneye çıkar. Gözlerinizi açık tutun, çünkü asıl oyun şimdi başlıyor.