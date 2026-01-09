Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' operasyonun yankıları sürüyor. Bebek Otel’e yönelik yürütülen soruşturmada, mekanın "uyuşturucu ve fuhuş" partilerinin merkezi haline geldiğine dair ortaya çıkan yeni ayrıntılar gündem oldu.

Ünlü isimlerin uğrak yeri olan Bebek Otel'de, gizliliğe büyük önem verildiği ve otelde kayıt alınmadan oda açıldığı tespit edildi. Sözcü'nün haberine göre, otel girişinde herhangi bir arama yapılmadığı, üst aramalarının yapılmadığı ve x-ray cihazı kullanılmadığı belirtildi.

Otelin işletme müdürü Arif Altunbulak, ifadesinde ünlü isimlerin kimliklerinin gizli kalmasını sağladıklarını itiraf etti. Bebek Otel'deki müşterilerin gruplar halinde otelin VIP katlarına çıkarak uyuşturucu kullandıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında otelin sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletme müdürü Arif Altunbulak tutuklandı. Müdür Altunbulak ifadesinde, otelde uyuşturucu kullanıldığına dair doğrudan bilgisinin olmadığını savunarak; "Gelen kişilerin üzerini aramadığımız için uyuşturucu içeri girmiş olabilir" dedi.

ÜNLÜLER OTELDEN BASKINDAN ÖNCE AYRILDI

Emniyetin Bebek Otel'e baskınından yarım saat önce, ünlü iş insanları, sanatçı ve spor dünyasından tanınan isimlerin gece yarısı 00.00–00.30 arasında otelden kaçtığı kamera kayıtlarıyla tespit edildi.