Türkiye günlerdir Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu Bebek Otel üzerinden yürüyen uyuşturucu operasyonunu konuşuyor. Ancak gözler oteldeyken, Yıldırım'ın başka bir işletmesi olan Paraliaki adlı mekanın ilginç bir ruhsat hikayesi olduğu ortaya çıktı.

Mekana yüzbinlerce dolar harcayan emekli subay Süreyya Üzmez'in Beşiktaş Belediye'sinden ruhsat alamadığını belirten Özçelik, Üzmez'in pes etmesinden sonra mekanı Yıldırım'ın işletmeyi kiralayıp ruhsat aldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Can Özçelik yaptığı özel haberde konunun detaylarını paylaştı:

"Herkes Bebek Oteli konuştu ama Muzaffer Yıldırım’ın yüz metre ötedeki restoranını kimse görmedi

PARALİAKİ’NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Türkiye günlerden beri “Uyuşturucu operasyonu” ile Bebek Otel’i ve sahibi Muzaffer Yıldırım’ı konuşuyor. Tabii gözler Bebek Otel’de olunca bilgi akışı da hızlı oluyor.

Şimdi size Muzaffer Yıldırım’ın bir diğer mekanı olan balık restoranı olan Paraliaki’den bahsedeceğim.

Eski adıyla Posedion!

BEŞİKTAŞ’IN EN GÖZDE MEKANLARINDAN

Beşiktaş’ın en gözde mekanları arasında yer alan Posedion Restoran Bebek sahilde uzun yıllar müşterilerine hizmet sundu. Ancak 2015 yılında mal sahibiyle yaşanan sorunlardan dolayı kapanmak zorunda kaldı. Ancak yıllar sonra Ankara’da Trilye Restoranın sahibi Süreyya Üzmez İstanbul’daki Posedion’u tekrar hayata geçirmek için harekete geçti.

ESKİ SUBAYIN RUHSATLA İMTİHANI

Süreyya Üzmez eski bir subay… Ankara’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli olduktan sonra 2002 yılında Trilye Restoranı açtı. 24 yıldır Ankara siyaseti ve bürokrasisini ağırladı Trilye... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan, Oscarlı yönetmen Oliver Stone kadar Ankara’yı ziyaret eden ünlüler hep Trilye’ye uğradı. Ankara’da deniz olmasa da Süreyya Üzmez’e “Balıkların Efendisi” lakabı yakıştırıldı.

YÜZBİNLERCE DOLAR HARCADI

Neyse uzatmayayım… Süreyya Üzmez İstanbul’da kapanan Posedion’u yeniden canlandırmak için önce mekanı kiralıyor. Yaklaşık 2 yıl boyunca dekorasyon çalışması yaparak, yeniden hizmete açmak için yüzbinlerce dolar harcıyor… Tabii bu sırada aylık onbinlerce dolar kira yükünü de üstlenmiş oluyor… Süreyya Üzmez, dekorasyon çalışmaları bittikten sonra da ruhsat için Beşiktaş Belediyesi’nin kapısını çalıyor. Ancak yıllarca restoran olarak işletilen mekana Beşiktaş Belediyesi ilginç bir şekilde işletme ruhsatı verilmiyor. Ankara’da siyasiler ve bürokrasinin kapısı çalınıyor ama nafile… Belediye mekanın restoran olarak işletilemeyeceğini onun için de ruhsat verilmeyeceğinin söylüyor. Ve kaçınılmaz son… Ruhsatı alamayan Süreyya Üzmez mekandan vazgeçerek pes ediyor.

DEVREYE GİREN ÜNLÜ

Peki bu arada devreye kim giriyor dersiniz? Son günlerin en ünlüm ismi Muzaffer Yıldırım… Mekanı sahibinden yeniden kiralayan Muzaffer Yıldırım, nasıl oluyorsa Süreyya Üzmez’in yıllarca uğraşıp alamadığı ruhsatı anında çıkarıyor. Ve mekan Paraliaki adıyla hizmete açılıyor. Hatta Ağustos ayında da Boğaziçi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi'nde kalan Paraliaki Balık Restoranı hakkında, ruhsatı olmamasına rağmen inşaat yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı verilmişti.

Peki mekan nerde mi? Son günlerde ismini sıkça duyduğumuz Bebek Otel’in bir dakika uzağında…"