Fransız yetkililer, Nestle bebek maması tükettiği bildirilen iki bebeğin ölümünü soruşturmayı sürdüyor. Çok sayıda ülkede toplatılan bebek maması, bebek mamalarındaki ürün güvenliği ve saklama koşullarını yeniden gündeme getirdi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzman Dr. Filiz Özdemir, Fransa’da iki bebeğin ölümünün ardından küresel pazarda satılan bir bebek maması markasının zararlı toksin bulaşması nedeniyle bazı ülkelerde toplatıldığını anımsatarak bebek mamalarında ürün güvenliği ve doğru saklama koşullarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

'TOKSİN ISIYA DAYANIKLI'

Dr. Filiz Özdemir, söz konusu vakalarda öne çıkan cereulide toksininin, Bacillus cereus adlı bakterinin ürettiği bir toksin olduğunu ifade etti. Özdemir, kritik noktanın toksinin ısıya dayanıklı olması olduğunu vurguladı. Özdemir bebek mamasının sonradan ısıtılmış olsa bile toksinin etkisini sürdürebileceğine dikkat çekti.

'HAZIRLADIĞINIZ MAMAYI ODA SICAKLIĞINDA BEKLETMEYİN'

Bebeklerin hassas yapıya sahip olduğunu hatırlaran Özdemir, bebek mamasından kötü etkilenen bebeklerde belirtilerin aniden başlayabileceğini belirtti. Mamadan etkilenen bebeklerde ani ve şiddetli kusma, ishal, halsizlik gibi şikayetlerin görülebileceğini duyurdu. Özdemir, nadir durumlarda bebeklerin durumunun ağırlaşarak ciddi sıvı kaybına, hatta karaciğerin etkilenmesine kadar ilerleyebileceğine dikkat çekti. Bebeklerde kötü belirtilerin hızlı seyredebileceği uyarısında bulunan Özdemir, gecikmeden hastaneye başvurulması gerektiğini ifade etti. Bebek sahibi olan aileleri uyaran Özdemir, mamalardaki son kullanma tarihi ve saklama koşullarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hazırlanan bebek mamasının oda sıcaklığında bekletilmemesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, ailelere, bebeklerde mama sebebiyle görülen "ani kusma" başladıysa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gitmeleri önerisinde bulundu.