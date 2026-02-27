YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN / Sıcak Analiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı için istediği “statü”nün karşılığı yoktu. KCK’nın fesh edilmesi yönünde çağrı beklentisi de karşılık bulmadı. Demek ki; PKK/KCK’nın ipini elinde tutan Avrupa’daki ağababalar ikna edilememiş.

Peki, cani Abdullah Öcalan’ın “yeni mesajı” diye okutulan paçavra metinde ne vardı?..

Meşruiyet verilen İmralı canisi açıktan 1921 anayasasının çerçevesini çizdi, o anayasayı ve özerklik istedi!..

Bir de tüm Türkiye’ye şehit ve gazi ailelerimize hakaret edercesine gövde, güç gösteri yaptı. Daha doğrusu yaptırıldı!..

Terör örgütünün siyasi temsilcilerinin eline tutuşturulup okutulan o paçavra metnin tüm satırlarına yer vermeyeceğim. Ancak, bazı hususlara dikkat çekmekte fayda var;

Bebek katili, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, bakın nasıl meydan okuyup, güç gösterisi yapıyor;

“Negatif isyan dönemini temelde tek taraflı bir irade ve pratikle aşmayı başardık. Geride bıraktığımız süreç, şiddet ve ayrışma siyasetinden demokratik siyaset ve entegrasyona geçişi sağlayacak müzakere yeteneğini ve gücümüzü kanıtlamıştır. Örgütün fesih ve silahlı mücadele stratejisine son verme kararları, sadece resmen ve fiilen değil zihnen de şiddetten arınmayı ve siyaset tercihini ortaya koymuştur. Bu aynı zamanda cumhuriyetle zihnen barışmanın da ilanıydı. Şimdi negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz.”

Cani, “başardık. Savaşı kazandık. Biz güçlüyüz” diyor. Daha ne desin?!..

Saray iktidarı ve kendisine şırınga edilen güç ile daha da ileri gidip, akıl verip teröristlere af isteyip yasal güvence taleplerinde ısrarlı olduğunu vurguluyor;

“Demokratik toplum, demokratik uzlaşı ve entegrasyon, pozitif dönemin zihniyet dünyasının yapı taşlarıdır. Demokratik entegrasyona geçiş, barış yasalarını gerekli kılar. Demokratik toplum çözümü ise siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel boyutlarda bir mimarinin, bir hukukun tesisini öngörür. Demokratik topluma alan tanıyacak, demokrasiye alan tanıyacak ve bunun güçlü hukuksal güvencelerini oluşturacak bir yaklaşıma ihtiyacımız var.”

Vee, caninin 1921 anayasası ve özerklik talebinin çerçevesini çizdiği ana satırlar;

“Vatandaşlık ilişkisi, millete aidiyet üzerinden değil devletle bağ esas alınarak kurulmalıdır. Dininde, milliyetinde, düşüncesinde özgür olmayı temel alan bir özgür yurttaşlığı esas alıyoruz. Din ve dil empoze edilemediği gibi milliyet de edilmemelidir. Demokratik sınırlarda ve devletin bütünlüğünü esas alan bir anayasal vatandaşlık ilişkisi dinsel, ideolojik, kimliksel ve milliyet varlığını özgürce ifade etme ve örgütlenme hakkını kapsar.”

***

Bebek katili Abdullah Öcalan’ın yeni mesajı okur okunmaz, tüm kanallardan Öcalan/PKK severler harekete geçti. Beyin yıkama faaliyetli icraatları gayet profesyonel bir şekilde icra ediliyor. Yeni mesaj kutsallaştırılıyor!..

“Biz neye hazırlıklı olalım” diye sual ederseniz.

Özerklik işi tamam!.. “Darbe anayasasını kaldıracağız” başlıklı goy goylar eşliğinde 1921 anayasasına dönüş için ruhen ve bedenen hazır olun!..