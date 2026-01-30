Son yıllarda dünya genelinde sağlık kuruluşları, gebelik komplikasyonlarında daha önce görülmemiş bir ivmeyle karşı karşıya kaldı.

Gelişmiş tıbbi teknolojiye rağmen, yüksek tansiyon, gestasyonel diyabet ve erken doğum gibi risk faktörlerinin görülme sıklığı yüzde 30’un üzerinde bir artış gösterdi.

Uzmanlar, bu tabloyu sadece tıbbi bir değişim değil, sosyolojik ve çevresel bir kriz olarak nitelendirdi.

UZMANLARDAN ÇARPICI ANALİZLER

Harvard Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sarah J. Kilpatrick, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, anne yaşının yükselmesinin bu artıştaki en belirgin faktör olduğunu belirtti.

Kilpatrick, "Ertelenen ebeveynlik kararları, kronik hastalıkların gebelik sürecine dahil olmasına yol açtı. Bu durum, komplikasyon yönetimini her zamankinden daha zor bir noktaya taşıdı" şeklinde konuştu.

Oxford Üniversitesi Üreme Epidemiyolojisi Bölümü'nden Prof. Stephen Kennedy ise çevresel kirleticilere ve beslenme alışkanlıklarına dikkat çekti.

Kennedy, "Modern diyetlerin ve mikroplastik maruziyetinin plasental gelişim üzerindeki olumsuz etkilerini gözlemliyoruz. Bu durum, sağlıklı başlayan gebeliklerin dahi hızla riskli kategorisine geçmesine sebebiyet verdi" ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) destekli son araştırmalar, obezite ve hareketsiz yaşam tarzının gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) riskini iki katına çıkardığını ortaya koydu.

The Lancet dergisinde yayımlanan kapsamlı bir çalışma, stresin biyolojik etkilerinin de "açıklanamayan yüksek risk" vakalarında anahtar rol oynadığını kanıtladı.

Klinik veriler, her beş gebelikten birinin artık "izlenmesi gereken hassas durum" kapsamında değerlendirildiğini gösterdi.

Sağlık sistemleri, bu yeni normale uyum sağlamak adına yüksek riskli gebelik ünitelerinin kapasitelerini artırma yoluna gitti.