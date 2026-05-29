Türkiye’de göçmenlere dair yıllardır çeşitli şehir efsaneleri ve yanlış bilgiler dolaşıyor. Bu algılar, zamanla toplumda yanlış yönlendirmelere yol açarken, yoksulların birbirine karşı konumlandırıldığı bir tabloyu da beraberinde getiriyor.

Ülkeye neden bu kadar çok göçmen geldiği, bunun ekonomik, politik ve uluslararası boyutları çoğu zaman tartışma dışı kalırken; bu konuyu sorgulayanlar ise dava ve tehditlerle karşı karşıya kalabiliyor.

Sol Haber'den Ali Ufuk Arikan'ın haberinbe göre, Suriye’deki savaşın Türkiye’ye yansımaları ve göç hareketleri, özellikle sanayi bölgelerinde ucuz iş gücüne dayalı bir emek düzeni oluşturmuş durumda. Bu durumun bazı iş çevrelerinde “iş gücü kaynağı” olarak görüldüğü ifade ediliyor.

Bu haber, göçün siyasi ve yapısal boyutlarından ziyade, bir sağlık merkezinde psikolog olarak çalışan ve göçmenlerle doğrudan temas kuran bir uzmanın gözlemlerine dayanıyor. Görüşmelerde özellikle kadınlar ve çocukların yaşadığı zorluklar ön plana çıkıyor.

GÖÇMEN ALGISI VE TOPLUMSAL GERÇEKLİK

Psikolog B., göçmenlerle çalışmanın hem mesleki olarak geliştirici hem de duygusal olarak yıpratıcı olduğunu belirterek şunları söylüyor:

“Karşımıza gelen kişiler sadece bir depresyon ya da kayıp yaşamıyor; ülkesini terk etmiş, uzamış yas yaşayan, yoksulluk ve sosyal desteği zayıf bir kitleyle çalışıyoruz.”

Toplumdaki göçmen algısına da değinen B., iş hayatı ve sosyal yaşam arasında ciddi bir çelişki yaşandığını ifade ediyor:

“Bir ortamda gerçek mağduriyetleri dinliyorsunuz, başka bir ortamda ise göçmenler tüm sorunların kaynağı olarak görülüyor. Aynı kişi iki farklı toplumsal algı arasında değişebiliyor.”

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ERİŞİM SORUNLARI

Göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişiminin sınırsız olmadığı, özellikle yeni düzenlemelerle birlikte bazı hizmetlerin ücretli hale geldiği belirtiliyor. Bu durumun hem hastanelerde yoğunluğu artırdığı hem de erişimi zorlaştırdığı ifade ediliyor.

KADINLAR: ŞİDDET VE YOKSULLUK DÖNGÜSÜ

Saha gözlemlerine göre göçmen kadınların büyük çoğunluğu depresyon, şiddet ve yoksullukla mücadele ediyor. Kadınların önemli bir kısmının yaşadığı şiddeti “normal” olarak algıladığı için doğrudan başvuru yapmadığı aktarılıyor.

Psikolog B., durumu şöyle özetliyor:

“Kadınlar genelde şiddeti bırakmak için değil, onun sonuçlarıyla başvuruyorlar. Çünkü şiddet çoğu zaman normalleşmiş durumda.”

Kadınların büyük bir kısmının şiddet döngüsünden çıkamadığı, çocuklarını kaybetme korkusu ya da ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle bu durumun sürdüğü ifade ediliyor.

ÇOCUKLAR: EĞİTİM, ZORBALIK VE ÇALIŞMA HAYATI

Göçmen çocukların önemli bir bölümünün akran zorbalığı ve ekonomik nedenlerle okuldan koptuğu, çalışmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Çocukların iş gücü piyasasına erken dahil olduğu ve bunun çoğu zaman kayıt dışı gerçekleştiği aktarılıyor.

MESEM gibi uygulamaların çocuk işçiliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdiği, ancak bazı çocukların daha düşük ücret nedeniyle bu sistemlere yönelmek istemediği de ifade ediliyor.

BİR ANNENİN ÇARESİZLİĞİ

Sürekli olarak insanların büyük travmalarına, sorunlarına tanık olan, burada destekleyici bir rol üstlenen, kendisi de güvencesiz çalıştırılan bir emekçi olan B., kaldırmakta en zorlandığı öykülerden birini, detaylarına girmeden şu sözlerle aktarıyor:

"Genç bir anne, yeni bebeği olmuş ve bir sağlık sorunu var. Bebek hastanede. Çok yüklü bir borç çıkıyor anneye. Yeni doğum yapmış, yoksul bir emekçi. Kadına şu adımları atarsan destek verirler diyorlar, onlarca devlet kurumuna gidiyor. Parası yok, dili dönmüyor ve bebeği hastanede. Bütün şehri geziyor! 'Valiliğe gittim, oraya gittim, buraya gittim borcu sildirebilmek için. Sonuçta sildiremedim. Borcumu sildiremediğim için Suriye'ye dönmeyi düşündüm çocuğumu da alıp. Ama Suriye'de çocuğumun tedavi olabileceği bir hastane yoktu çatışmaların ortasında. Yine de göze aldım gitmeyi, bu sefer borcum olduğu için gidemeyeceğini öğrendim. Devlete borcum var, istesem gidemiyorum ama gitmesem de ödeyemiyorum!' demişti. Böyle bir ikilemde yaşıyorlar hayatlarını.

Ancak yine de şunu söylemek önemli; her şiddet gören kadınlar muazzam bir boyun eğmeyle yaşamıyor. Savaşın içinden çıkıp gelmiş, yas yaşamış, yoksulluk ve şiddetle boğuşan bu kadınların inanılmaz bir hayatta kalma mücadelesi var. Türkçe öğrenmeye çalışıyorlar, kurslara geliyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. Karşımızda 'boyun eğen' değil, 'dirençli' bir toplam var. Bu direnç olmasaydı sonuçlar çok daha trajik olabilirdi."

GÖÇ, YOKSULLUK VE EMEK GERÇEĞİ

Uzmanlara göre yaşanan sorunların temelinde göçten çok, yoksulluk ve emek sömürüsü yer alıyor. Göçmenlerin ve yerli yoksulların benzer koşullarda benzer sorunlar yaşadığı belirtiliyor.

Genel tabloya bakıldığında, göçmenlerin deneyimlerinin bireysel değil, daha geniş bir ekonomik ve toplumsal düzenin parçası olduğu ifade ediliyor.