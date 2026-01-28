Kahramanmaraş’ta 5 günlük bir bebeğe şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, hakkında yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirilmesini talep etti.

2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen D.E.B. isimli bebeğe şiddet uyguladığı ve çocuğun bedensel ile zihinsel engelli kalmasına neden olduğu öne sürülen Bağrıyanık, “kasten yaralama” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi sanığın tutuklanmasına karar vermişti.

DHA’nın haberine göre, Bağrıyanık, avukatları aracılığıyla Kahramanmaraş 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, şiddet anlarına ait görüntüler, bu görüntüler üzerinden yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirilmesini istedi. Başvurusunda olayın yaklaşık 5 yıl önce yaşandığını savundu.

Mahkeme, hakaret ve tehdit içeren bazı paylaşımlara erişim engeli kararı verirken, haberler ve görüntüler için yapılan engelleme talebini reddetti. Hakim, olayın güvenlik kamerası kayıtlarıyla sabit olduğunu ve savunmasız bir bebeğe yönelik şiddetin kamuoyunu doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı.

Kararda, toplumun bilgi edinme hakkının bireyin unutulma hakkından üstün olduğu belirtilerek, basının bu tür olayları aktarmasının anayasal bir zorunluluk olduğu ifade edildi.