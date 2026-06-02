Gündeme gelen iddiaların ardından Rize İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekte olan bir bebeğe yönelik kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin iddialar üzerine hastane yönetimimiz tarafından inceleme başlatılmıştır."

"HASSASİYETİMİZ EN ÜST DÜZEYDE"

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın devamında, sağlık hizmetlerinde etik ilkelere bağlılığın önemi vurgulanarak, "Hasta güvenliği ve sağlık hizmetlerinin etik ilkeler doğrultusunda yürütülmesi hususunda kurumumuzun hassasiyeti en üst düzeydedir" denildi.

Hastanede yaşanan iddiaya ilişkin başlatılan idari inceleme sürerken, sorumluların tespit edilmesi ve konunun açıklığa kavuşturulması için sürecin titizlikle takip edildiği bildirildi.