Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara talimat yazısı gönderdi. Buna göre kredi kartları limit düzenlemesinde eğitim ve sağlık harcamaları etkilenmeyecek.

3 AY SÜRE

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerini oluşturma çağrısında bulundu. Kurum, müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi ve finansal tüketicinin korunması amacıyla gerekli sistemsel altyapının en geç 3 ay içinde tamamlanmasını istedi.

Yazıda, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz şekilde etkilenmemesi için de bankaların gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulandı. Bankalardan, uyum sürecinde atacakları adımları içeren yol haritasını kuruluş birlikleri aracılığıyla BDDK’ya iletmeleri istendi.

Yeni düzenleme ile kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi ve finansal tüketicilerin korunması hedefleniyor. BDDK, bankaların tüm operasyonel süreçlerini eksiksiz ve kesintisiz şekilde tamamlamasını bekliyor.