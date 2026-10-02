BDDK'dan milyonları ilgilendiren karar: Kredi kartlarında asgari ödeme sınırı değişti

KREDİ KARTLARINDA 100 BİN TL SINIRI

BDDK'nın 1 Ekim 2026 tarihli ve 11582 sayılı kararıyla kredi kartlarında asgari ödeme tutarının belirlenmesinde dikkate alınan limit eşiği 50 bin TL'den 100 bin TL'ye çıkarıldı.

Buna göre kredi kartı limiti 100 bin TL ve altında olanlarda asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20'si olarak uygulanacak.