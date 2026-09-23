Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem BDDK Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırmıştı: TMSF'den ilk açıklama

BDDK Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırmıştı: TMSF'den ilk açıklama

BDDK'nın İran merkezli Bank Mellat’ın Türkiye’deki faaliyet izninin kaldırılmasının ardından TMSF tarafından yürütülecek süreç başladı. TMSF'den İran bankası için ilk açıklama geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
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BDDK Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırmıştı: TMSF'den ilk açıklama - Resim: 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), İran merkezli Bank Mellat’ın Türkiye’deki faaliyet iznini kaldırmıştı.

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BDDK Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırmıştı: TMSF'den ilk açıklama - Resim: 2

BDDK’nın 18 Eylül 2026 tarihli ve 11572 sayılı kararı, 19 Eylül 2026 tarihli ve 33375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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BDDK Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırmıştı: TMSF'den ilk açıklama - Resim: 3

Kararın ardından bankanın yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçti.

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BDDK Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırmıştı: TMSF'den ilk açıklama - Resim: 4

TMSF’DEN TASFİYE SÜRECİ AÇIKLAMASI

TMSF, Bank Mellat hakkında yaptığı açıklamada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında bankanın tasfiye sürecinin başladığını bildirdi.

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BDDK Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırmıştı: TMSF'den ilk açıklama - Resim: 5

Açıklamaya göre TMSF, öncelikle Bank Mellat nezdindeki sigortaya tabi mevduatların ödenmesini gerçekleştirecek.

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BDDK Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırmıştı: TMSF'den ilk açıklama - Resim: 6

Bu işlemin ardından Bank Mellat’ın ilgili mahkemeden doğrudan iflasının talep edileceği belirtildi.

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BDDK Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırmıştı: TMSF'den ilk açıklama - Resim: 7

MAHKEMENİN KARARINA GÖRE SÜREÇ DEĞİŞECEK

TMSF açıklamasında, mahkemenin iflas kararı vermesi halinde iflas tasfiyesinin uygulanacağı ifade edildi.

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BDDK Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırmıştı: TMSF'den ilk açıklama - Resim: 8

Mahkeme tarafından iflas kararı verilmemesi durumunda ise Bank Mellat’ın iradi tasfiyesi TMSF tarafından yürütülecek.

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BDDK Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırmıştı: TMSF'den ilk açıklama - Resim: 9

Bu süreçte, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin infisah ve tasfiyesine ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı belirtildi.

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