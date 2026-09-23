Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), İran merkezli Bank Mellat’ın Türkiye’deki faaliyet iznini kaldırmıştı.
BDDK Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırmıştı: TMSF'den ilk açıklama
BDDK'nın İran merkezli Bank Mellat’ın Türkiye’deki faaliyet izninin kaldırılmasının ardından TMSF tarafından yürütülecek süreç başladı. TMSF'den İran bankası için ilk açıklama geldi.Kaynak: Haber Merkezi
BDDK’nın 18 Eylül 2026 tarihli ve 11572 sayılı kararı, 19 Eylül 2026 tarihli ve 33375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararın ardından bankanın yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçti.
TMSF’DEN TASFİYE SÜRECİ AÇIKLAMASI
TMSF, Bank Mellat hakkında yaptığı açıklamada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında bankanın tasfiye sürecinin başladığını bildirdi.
Açıklamaya göre TMSF, öncelikle Bank Mellat nezdindeki sigortaya tabi mevduatların ödenmesini gerçekleştirecek.
Bu işlemin ardından Bank Mellat’ın ilgili mahkemeden doğrudan iflasının talep edileceği belirtildi.
MAHKEMENİN KARARINA GÖRE SÜREÇ DEĞİŞECEK
TMSF açıklamasında, mahkemenin iflas kararı vermesi halinde iflas tasfiyesinin uygulanacağı ifade edildi.
Mahkeme tarafından iflas kararı verilmemesi durumunda ise Bank Mellat’ın iradi tasfiyesi TMSF tarafından yürütülecek.
Bu süreçte, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin infisah ve tasfiyesine ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı belirtildi.