Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun haftalık verileri, bankacılık sektöründe takipteki alacakların son bir yılda belirgin şekilde arttığını ortaya koydu.

16 Mayıs 2025 haftasında 395 milyar 576 milyon TL olan toplam takipteki alacaklar, 15 Mayıs 2026 haftasında 718 milyar 880 milyon TL’ye çıktı.

Buna göre takipteki alacaklar bir yılda 323 milyar 304 milyon TL artarak yüzde 81,7 yükseldi.

TL CİNSİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR YÜZDE 82,5 ARTTI

Verilere göre TL cinsinden takipteki alacaklar 388 milyar 720 milyon TL’den 709 milyar 290 milyon TL’ye yükseldi.

Bu kalemde yıllık artış 320 milyar 570 milyon TL oldu. Artış oranı ise yüzde 82,5 olarak hesaplandı.

Yabancı para cinsinden takipteki alacaklar ise aynı dönemde 6 milyar 855 milyon TL’den 9 milyar 589 milyon TL’ye çıktı. Bu kalemdeki artış yüzde 39,9 oldu.

KREDİ KARTLARI YANGIN YERİ: TAM %84,6 ARTIŞ!

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarından kaynaklanan takipteki alacaklar, bir yılda 165 milyar 927 milyon TL’den 294 milyar 684 milyon TL’ye yükseldi.

Böylece bireysel tarafta takipteki alacaklar 128 milyar 757 milyon TL arttı. Yıllık artış oranı yüzde 77,6 olarak gerçekleşti.

Bu grupta tüketici kredilerinden kaynaklanan takipteki alacaklar 81 milyar 704 milyon TL’den 139 milyar 246 milyon TL’ye çıkarak yüzde 70,4 arttı.

İHTİYAÇ KREDİLERİ ÖNE ÇIKTI

Tüketici kredileri içinde en büyük takipteki alacak kalemini ihtiyaç kredileri oluşturdu.

İhtiyaç kredilerinde takipteki alacaklar 80 milyar 630 milyon TL’den 137 milyar 487 milyon TL’ye yükseldi. Bu kalemde yıllık artış 56 milyar 857 milyon TL, oran olarak ise yüzde 70,5 oldu.

Konut kredilerinde takipteki alacaklar 818 milyon TL’den 1 milyar 323 milyon TL’ye çıkarak yüzde 61,7 arttı.

Taşıt kredilerinde ise takipteki alacaklar 256 milyon TL’den 435 milyon TL’ye yükseldi. Bu kalemdeki artış yüzde 69,9 olarak kaydedildi.

BİREYSEL KREDİ KARTLARINDA ARTIŞ YÜZDE 84,6

Bireysel kredi kartlarında takipteki alacaklar da güçlü yükseliş gösterdi.

16 Mayıs 2025 haftasında 84 milyar 222 milyon TL olan bireysel kredi kartı takipteki alacakları, 15 Mayıs 2026 haftasında 155 milyar 437 milyon TL’ye çıktı.

Bu kalemde yıllık artış 71 milyar 215 milyon TL oldu. Artış oranı yüzde 84,6 olarak hesaplandı.

DİĞER KREDİLERDE TAKİP 424 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Ticari ve diğer kredilerde takipteki alacaklar, 229 milyar 649 milyon TL’den 424 milyar 195 milyon TL’ye yükseldi.

Bu kalemde yıllık artış 194 milyar 546 milyon TL oldu. Artış oranı yüzde 84,7 ile toplam takipteki alacaklardaki artışın üzerinde gerçekleşti.

Ticari ve diğer kredilerin toplam takipteki alacaklar içindeki payı da yüzde 58,1’den yüzde 59,0’a yükseldi.

TAKİPTEKİ ALACAKLARIN KOMPOZİSYONU DEĞİŞTİ

Bireysel kredi ve kredi kartlarının toplam takipteki alacaklar içindeki payı 2025’te yüzde 41,9 seviyesindeyken, 2026’da yüzde 41,0’a geriledi.

Buna karşılık ticari ve diğer kredilerin payı yüzde 58,1’den yüzde 59,0’a çıktı.

Veriler, takipteki alacaklardaki artışın hem bireysel hem de ticari tarafta hızlandığını, ancak yıllık bazda ticari ve diğer kredilerdeki yükselişin daha güçlü olduğunu gösterdi.