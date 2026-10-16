Kaynak: Diğer

İspanyol bankacılık devi BBVA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Türk Lirası’nda daha hızlı bir nominal değer kaybına yönelerek döviz kurundaki artış hızını artırabileceğini belirtti. Banka yayımladığı raporda, kur artışındaki bu esnekliğin yanı sıra, 22 Ekim’de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi kararı çıkma olasılığının belirgin şekilde güçlendiğini kaydetti.

SERT KUR DÜZELTMESİ RİSKİNE KARŞI KADEMELİ İRTİFA KAYBI

CNBCE'de yer alan habere göre; BBVA değerlendirmesinde, TCMB’nin döviz kurundaki kontrollü değer kaybı hızını artırmasının stratejik bir adım olacağına işaret etti. Banka analistlerine göre, TL’deki nominal değer kaybının bir miktar hızlanması, ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek ani ve yıkıcı bir kur şoku (düzeltmesi) riskini önemli ölçüde azaltacak. Raporda ayrıca, kur politikasında yapılacak böyle bir ayarlamanın piyasadaki "carry trade" süreçlerini temelden değiştirmeyeceği ve yabancı sermaye akışını kasten kesmeyeceği vurgulandı.

22 EKİM TOPLANTISINDA FAİZ İNDİRİMİ İÇİN İKİ KRİTİK NEDEN

Banka, Merkez Bankası’nın 22 Ekim’deki faiz kararına ilişkin beklentilerin indirim yönünde kuvvetlendiğini belirterek, masadaki iki temel gerekçeyi şu şekilde özetledi:

Enflasyonun Yüzde 30'un Altına İnemesi: Eylül ayı enflasyon verilerinin yıllık bazda yüzde 30 eşiğinin altına gerilemesi, parasal gevşeme adımları için gereken teknik ve makroekonomik zemini güçlendirdi.

Fon Sektöründeki Çalkantı ve Likidite Baskısı: Son dönemde yatırım fonu piyasasında yaşanan çalkantıların piyasa güvenini zayıflattığına dikkat çekildi. BBVA, bu krizin bazı reel sektör şirketlerinin likidite koşullarını sıkılaştırdığını ve bu durumun TCMB üzerindeki faiz indirimi baskısını artırdığını ifade etti.