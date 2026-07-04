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Kaynak: Haber Merkezi

BBVA Research, haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin yayımladığı analizde, fiyat artışlarının ana eğiliminde henüz kayda değer bir kırılma yaşanmadığına dikkat çekti. Bazı öncü göstergelerde sınırlı gerilemeler kaydedilse de enflasyonun temel dinamiklerindeki katılık varlığını koruyor. Banka, bu tabloda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30 seviyesinde sabit tuttuğunu açıkladı.

GÖSTERGELER YATAY SEYRE İŞARET EDİYOR

Raporda, enflasyonun ana trendini takip etmek amacıyla izlenen altı temel göstergenin ortalamasının haziranda aylık bazda yüzde 2,18’den yüzde 2,05’e gerilediği belirtildi. Ancak bu düşüşe rağmen üç aylık ortalamanın yüzde 2,26 seviyesinde çakılı kalması, dezenflasyon sürecinde belirgin bir yavaşlama olmadığına kanıt olarak gösterildi.

Benzer şekilde medyan enflasyon göstergesi aylık bazda yüzde 1,93’e gerilese de üç aylık ortalaması yüzde 2,12 ile Mayıs 2025’ten bu yana en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürdü. Gıda ve enerji kalemlerini dışarıda bırakan çekirdek dağılımda ise anlamlı bir değişim gözlenmedi.

DEZENFLASYONUN ÖNÜNDEKİ RİSKLER SÜRÜYOR

Yılın ikinci yarısına ilişkin riskleri de masaya yatıran BBVA Research, akaryakıttaki ÖTV artışının ötelenmesi ve küresel enerji fiyatlarındaki sert düşüşün görünümü bir miktar rahatlattığını belirtti. Buna karşın raporda şu uyarılara yer verildi:

"Henüz tam anlamıyla çıpalanmamış enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışlarındaki kronik katılık ve temel enflasyondaki olumsuz seyir, dezenflasyon sürecinin önündeki en büyük engeller olmaya devam ediyor."

FAİZ İNDİRİMİNDE "KADEMELİ" BEKLENTİ

Para politikasında atılacak hızlı bir gevşeme adımının enflasyonla mücadeleye zarar verebileceğini öngören banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) fonlama faizinde oldukça temkinli ve kademeli bir indirime gitmesini bekliyor. Enflasyonda öngörülenden daha güçlü bir toparlanma yaşanması senaryosunda ise, yıl sonu için tahmin edilen yüzde 37’lik politika faizine yönelik aşağı yönlü sınırlı bir alan açılabileceği not edildi.

PETROL VE SAĞLIK HARCAMALARI DENGESİ

Rapordaki bir diğer dikkat çekici detay ise Brent petrol fiyatlarının seyri oldu. Yılın geri kalanında Brent petrolün varil başına 70-75 dolar bandında hareket etmesinin, yıl sonu manşet enflasyon tahminini yaklaşık 1 puan aşağı çekebileceği hesaplanıyor. Ancak BBVA analistleri, son dönemde sağlık hizmetleri fiyatlarında gözlenen artış trendinin, petrolden gelecek bu olumlu etkiyi büyük ölçüde dengeleyebileceğini öngörüyor.