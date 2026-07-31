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Sakarya’nın Hendek ilçesinde Büyük Birlik Parti’li Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Tapu Müdür Yardımcısı’na kızınca hayrete düşüren bir adım attı.

Hendek’te bir vatandaş arsasına ev yapmak için 10 metrekarelik belediye hissesini de satın almak istedi. Belediye rayiç bedeli belirlendikten sonra hissenin satışına onay verildi. Akşam saatlerinde ise, konuyla ilgili Tapu Müdürlüğü’ne giden İrfan Püsküllü ile Müdür Yardımcısı arasında tartışma yaşandı.

MÜDÜR YARDIMCISINA KIZDI, KALDIRIMI SÖKTÜRDÜ!

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, daha sonra Püsküllü, "Kaldırım yapıyorum" diyerek binanın önünü iş makineleriyle kazdırdı. Bina girişi ve otoparkı ise araç trafiğine kapatıldı.

“VATANDAŞIN İŞİNİ SALLIYORLAR”

İrfan Püsküllü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Vatandaşın işini sallıyorlar. Tapu Müdürü ve yardımcısı 3 ay önce göreve geldi ve problemler başladı. Her işleme Başkan Yardımcımı gönderiyorum. O izne ayrılınca ben gittim. İlk imzayı attım. Yardımcısı ‘Biz bu işlemi yapmak zorunda değiliz, vatandaşın da burada olması lazım. Başkan olman ayrıcalık değil’ dedi. Ben 15 yıldır Başkanım bu işler de böyle olur. Konuşmaya devam edince ‘atmıyorum, kalsın’ dedim, evrakları bıraktım çıktım” sözlerini sarf etti.

“O BİNAYI YIKTIRMAM GEREK”

Püsküllü, Tapu Müdürlüğü binasının önünü kazdırma nedenin resmi sebebinin ise planlanan bir çalışma olduğunu ileri sürerek “Kaldırım ve durak yerleri yapacağız, işi erkene aldım. Bu müdür ve yardımcısı bizim oy için çırpındığımız yerde ortalığın anasını belliyor. Sorun bunlardan kaç kişi memnun. Belediye Başkanı olmam bir şey ifade etmezmiş. Ben ayrıcalık istemiyorum. Benim orayı kazmam değil o binayı yıkmam gerek” dedi.