İngiltere'nin kamu yayıncısı BBC'nin yayın takviminden çıkardığı ve tartışmaların odağında yer alan "Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" (Gaza: Doctors Under Attack) belgeseli, sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan BAFTA’yı kazandı. Gazze’deki sağlık çalışanlarının yaşadığı dramı ve zorlu çalışma koşullarını mercek altına alan yapım, "En İyi Güncel Olaylar Yapımı" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

BBC REDDETTİ, CHANNEL 4 YAYINLADI

Belgesel süreci, yayıncılık dünyasında ciddi bir krize neden olmuştu. İlk olarak BBC tarafından sipariş edilen ve tüm hazırlık süreci tamamlanan yapım, 20 Haziran 2025 tarihinde yayınlanması planlanırken son anda iptal edilmişti. Kurum, iptal kararına gerekçe olarak "tarafsızlık ilkelerine dair endişeleri" göstermişti. Bu gelişme üzerine hakları devralan Channel 4, belgeseli izleyiciyle buluşturmuştu.

Yapımcı şirket Basement Films’in kurucusu Ben de Pear, daha önce yaptığı açıklamada belgeselin yayınlanması için en az altı kez tarih belirlendiğini ve titiz bir denetimden geçtiğini belirterek, BBC'yi gazetecilik faaliyetlerini engellemekle suçlamıştı.

ÖDÜL TÖRENİNDE SERT ELEŞTİRİLER

BAFTA ödül töreninde sahneye çıkan yapımcılar, BBC'nin tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Gazeteci ve sunucu Ramita Navai, kazandıkları ödülü İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli sağlık personeline ithaf ederek şu ifadeleri kullandı:

“BBC’nin finanse ettiği ancak yayınlamayı reddettiği soruşturmanın bulguları bunlar. Susturulmayı ve sansürlenmeyi kabul etmedik. Bu filmi yayınladığı için Channel 4’e teşekkür ediyoruz.”

Navai ayrıca, bölgedeki trajedinin boyutuna dikkat çekerek Gazze'de 1700'den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 400'den fazlasının ise gözaltına alındığını vurguladı.

"BİZİ DE YAYINDAN ÇIKARACAK MISINIZ?"

Törende söz alan Basement Films’in kurucusu Ben de Pear da doğrudan BBC’yi hedef aldı. Ödül töreninin BBC One kanalında iki saatlik bir gecikmeyle yayınlanmasına atıfta bulunan de Pear, “Filmimizi yayınlamadığınıza göre bizi de bu geceki BAFTA yayınından çıkaracak mısınız?” sorusunu yönelterek tepkisini dile getirdi.

BBC, daha önce de Gazze'deki savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerini anlatan başka bir belgesel nedeniyle kamuoyundan özür dilemiş, bu tutumuyla tarafsızlık tartışmalarını alevlendirmişti.