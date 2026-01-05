İngiltere merkezli BBC, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD güçlerince kaçırılmasını haberleştirirken kullanılacak dile ilişkin çalışanlarına bir uyarı metni gönderdi.

BBC Haber Editörü tarafından personele iletilen e-postada, “haberlerde netlik ve tutarlılığı sağlamak amacıyla” belirli ifadelerin seçilmesi gerektiği vurgulandı.

'KAÇIRILDI' YASAK

Personele gönderilen notta, Maduro’nun durumuyla ilgili “kaçırıldı” (kidnapped) kelimesinin kullanılmasından kaçınılması talimatı verildi.

Editör, bu ifade yerine ABD’nin operasyon tanımına atıfta bulunularak “yakalandı” (captured) veya kurumun kendi anlatımlarında “ele geçirildi” (seized) fiillerinin kullanılmasını istedi.

BBC Haber Editörü, gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Dokuz toplantısında konuşulduğu üzere, haberlerimizde netlik ve tutarlılığı sağlamak için Venezuela’daki son olayları tanımlarken lütfen şu yönergeleri izleyin: ‘Yakalandı’ ifadesini ABD’nin operasyon tanımına atfedin. Örnek: ‘ABD, operasyon sırasında Maduro’nun yakalandığını açıkladı.’ Uygun olan yerlerde kendi haberlerimizde ‘ele geçirildi’ ifadesi kullanılabilir. ‘Kaçırıldı’ ifadesini kullanmaktan kaçının.”