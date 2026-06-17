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Dünyanın en köklü yayın kuruluşlarından BBC, kapsamlı bir tasarruf planını hayata geçiriyor. Kurumun yeni genel müdürü Matt Brittin’in öncülüğünde hazırlanan plan kapsamında 550 kişinin işten çıkarılması planlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, söz konusu kesinti yalnızca personelle sınırlı kalmayacak. Bazı televizyon programlarının da sonlandırılması ve kanal ile radyo ağlarının yeniden yapılandırılması gündemde.

BBC yönetiminin çalışanlara, programlarının bu kesintilerden etkilenip etkilenmeyeceğine dair bilgilendirmeyi ilerleyen süreçte yapacağı belirtildi.

Alınan kararın, kurumun üç yıl içinde 2 binden fazla kişiyi işten çıkarma hedefinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Öte yandan BBC, önümüzdeki üç yıl içinde harcamalarını yaklaşık yüzde 10 oranında azaltmayı, yani yaklaşık 500 milyon sterlinlik tasarruf sağlamayı planlıyor. Kurumun geçen yılki kamu hizmeti harcamasının 4 milyar sterlini aştığı öğrenildi.

Geçici genel direktör Rhodri Talfan Davies’in başkanlık edeceği toplantıyla çalışanlara detaylı bilgilendirme yapılması beklenirken, görevi Tim Davie’den devralan eski Google yöneticisi Matt Brittin’in 18 Mayıs itibarıyla göreve başladığı kaydedildi.