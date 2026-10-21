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Kaynak: AA

BBC, iki yılda 500 milyon sterlin (yaklaşık 33,2 milyar lira) tasarruf hedefi doğrultusunda bazı televizyon ve radyo kanallarını kapatmaya hazırlanıyor. Kurumda binlerce çalışanı etkileyebilecek işten çıkarmalar da gündemde yer alıyor.

İKİ YIL İÇİNDE 500 MİLYON STERLİNLİK TASARRUF

BBC'den yapılan açıklamaya göre kurum, iki yıl içinde 500 milyon sterlinlik tasarruf hedefine ulaşmak için BBC İskoçya ve BBC Three kanallarının yayınlarını sona erdirecek.

BBC, BBC Radio 4 Extra'nın da kapatılacağını duyururken bu kanallardaki bazı içeriklerin BBC iPlayer ve BBC Sounds platformlarının yanı sıra YouTube gibi dijital mecralara taşınacağını bildirdi.

Açıklamada, BBC News bünyesinde çalışan yaklaşık 100 kişinin de işten çıkarılacağı belirtildi.

BBC Genel Müdürü Matt Brittin'in kurum çalışanlarına gönderdiği notta ise "Artan maliyet baskısı ve BBC'yi değişen dünya için yeniden kurarken harcanan her bir sterlinin izleyici için daha fazla değer yaratmasını sağlamalıyız. Bunun zor kararlar anlamına geldiğini hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İŞTEN ÇIKARMALAR OLACAK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre televizyon kanalları ile radyo istasyonlarının kapatılması ve çalışanların işten çıkarılması, BBC'ye yaklaşık 200 milyon sterlinlik tasarruf sağlayacak.

The Guardian'ın haberinde, BBC News bünyesinden 100 kişinin işten çıkarılmasının yalnızca 5,5 milyon sterlinlik tasarruf sağlayacağına dikkat çekildi. Aynı birimdeki tasarruf hedefinin ise 51 milyon sterlin olduğu vurgulandı.

Daily Mirror'da yayımlanan haberde ise nisan ayında açıklanan 1800 ila 2 bin kişiyi işten çıkarma hedefi hatırlatıldı. Bu hedefin, kurumda çalışan her 10 kişiden birinin işini kaybetmesi anlamına geldiği belirtildi.

Haberde ayrıca BBC News'te görev yapan 550 kişinin işten çıkarmalarla ilgili bildirim aldığı, BBC Sport bünyesinde çalışan 30 kişinin ise işine son verildiği kaydedildi.

BBC'nin kapatma kararı aldığı televizyon kanalları ile Radio 4 Extra'nın yayınları, 2027 ilkbaharına kadar devam edecek.