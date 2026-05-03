İngiltere’nin kamu yayıncısı BBC, bir sunucunun kadın meslektaşına yönelik fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi. İddialara göre, kurumda görev yapan “üst düzey” bir sunucu, yaşanan bir tartışma sırasında kadın çalışanın bileğini kırdı.

İngiliz basınından Mail on Sunday tarafından gündeme getirilen haberde, BBC yönetiminin olaydan haberdar olduğu ancak durumu polise bildirmediği ileri sürüldü. Haberde ayrıca, söz konusu personele herhangi bir disiplin cezası uygulanmadığı ve ilgili kişinin olayın ardından birkaç yıl daha kurum bünyesinde çalışmayı sürdürdüğü belirtildi.

Gazeteye konuşan bir kaynak, sunucunun kadının bileklerini tutarak çapraz şekilde sıkıştırdığını ve ardından yere fırlattığını iddia etti. Kaynak, olayın doktor raporuyla belgelendiğini ancak buna rağmen herhangi bir işlem yapılmadığını savunarak, durumu “örtbas” olarak nitelendirdi.

BBC, daha önce de Jimmy Savile, Huw Edwards ve Scott Mills ile ilgili tartışmalar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Son iddiaların ardından siyasi çevrelerden de kuruma yönelik tepkiler yükseldi.

Muhafazakâr Parti Milletvekili Greg Stafford, BBC’nin geçmişteki benzer olayları ele alış biçimine dikkat çekerek, söz konusu iddiaların ciddiyetine rağmen gerekli adımların atılmamasını eleştirdi. Stafford, bu tür bir olayın “açıkça saldırı” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve kurumun durumu yetkililere bildirmesi gerektiğini ifade etti.

Gazete, 2014 yılında yaşandığı belirtilen olaya karışan iki kişinin kimliğini bildiğini ancak ifşa etmeme kararı aldığını aktardı. Haberde, tarafların daha sonra olayla ilgisi olmayan nedenlerle kurumdan ayrıldığı bilgisine de yer verildi.

Kaynaklara göre, BBC yönetimi ilgili sunucuyu doğrudan işten çıkarmak yerine, kurumdan ayrılmasını teşvik etmek amacıyla daha az tercih edilen vardiyalar verdi. Ancak bu yaklaşımın sonuç vermediği ve söz konusu kişinin kurumda uzun süre görev yapmaya devam ettiği iddia edildi.