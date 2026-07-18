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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi, şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 16 Temmuz'da Bayrampaşa'da bir depoya gerçekleştirildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken depoda yapılan aramalarda 30 kilo 100 gram AM-2201 maddesi, 1 kilo 200 gram sıvı AM-2201 maddesi, 76 kilo 500 gram kimyasal katkı maddesi, 1 hassas terazi, 1 ısı pres makinesi ile uyuşturucu madde imalinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına altına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.