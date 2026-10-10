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Kaynak: AA

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde trafikte ilerleyen bir otobüste yangın paniği yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Yangın, Yıldırım Mahallesi’ndeki Hal Kavşağı’nda meydana geldi. Caner A.’nın kullandığı 34 FT 5007 plakalı otobüs, seyir halindeyken alev aldı. O sırada araçta herhangi bir yolcunun bulunmadığı belirtildi.

Otobüste yangın çıktığını gören sürücü, aracı durdurarak yetkililerden yardım istedi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle otobüste hasar meydana gelirken olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.