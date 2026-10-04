Olay, saat 14.45 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta karşılaşan otomobil ile minibüs sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Bayrampaşa'da cadde ortasında boks maçı: 'Geçiş hakkı benim' dedi, kafa attı - Resim : 1

KAFA ATTI, KAVGA BÜYÜDÜ

Araçlarından inen sürücülerden biri diğer sürücüye kafa atınca kavga büyüdü. Bunun üzerine sürücüler ile yanındakiler, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

Bayrampaşa'da cadde ortasında boks maçı: 'Geçiş hakkı benim' dedi, kafa attı - Resim : 2

Cadde ortasında yaşanan arbede sırasında kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlar güçlük çekti. Çevredekilerin uzun uğraşları sonucu taraflar sakinleştirilerek araçlarına bindirildi.

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Bayrampaşa'da cadde ortasında boks maçı: 'Geçiş hakkı benim' dedi, kafa attı - Resim : 4

Kavga anları ve yaşanan arbede, çevredeki bir binadan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.