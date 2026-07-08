Bayrampaşa Otogarı'nda taksicilerin düellosu: Fitili o tokat ateşledi: 2 yaralı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, babasını almak için otogara gelen taksi şoförü ile durakta çalışan iki taksici arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksicilerden biri, otogara gelen şoföre tokat attı.