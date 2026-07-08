Yeniçağ Gazetesi
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Bayrampaşa Otogarı'nda taksicilerin düellosu: Fitili o tokat ateşledi: 2 yaralı

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, babasını karşılamaya gelen bir taksi şoförü ile otogar durağında görevli taksiciler çıkan tartışma kanlı bitti. Atılan bir tokat tartışmanın fitilini ateşledi. 2 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
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Bayrampaşa Otogarı'nda taksicilerin düellosu: Fitili o tokat ateşledi: 2 yaralı - Resim: 1

Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na iddiaya göre babasını almaya gelen taksi şoförü ile otogardaki durakta çalışan taksiciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Bayrampaşa Otogarı'nda taksicilerin düellosu: Fitili o tokat ateşledi: 2 yaralı - Resim: 2

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, babasını almak için otogara gelen taksi şoförü ile durakta çalışan iki taksici arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksicilerden biri, otogara gelen şoföre tokat attı.

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Bayrampaşa Otogarı'nda taksicilerin düellosu: Fitili o tokat ateşledi: 2 yaralı - Resim: 3
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Bayrampaşa Otogarı'nda taksicilerin düellosu: Fitili o tokat ateşledi: 2 yaralı - Resim: 4

Kavganın başlangıcı, taksicilerden birinin diğer şoföre tokat atması ve iki kişinin bıçaklanma anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheli ile babası gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Bayrampaşa Otogarı'nda taksicilerin düellosu: Fitili o tokat ateşledi: 2 yaralı - Resim: 5
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Bayrampaşa Otogarı'nda taksicilerin düellosu: Fitili o tokat ateşledi: 2 yaralı - Resim: 6
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Bayrampaşa Otogarı'nda taksicilerin düellosu: Fitili o tokat ateşledi: 2 yaralı - Resim: 7
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Bayrampaşa Otogarı'nda taksicilerin düellosu: Fitili o tokat ateşledi: 2 yaralı - Resim: 8
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Bayrampaşa Otogarı'nda taksicilerin düellosu: Fitili o tokat ateşledi: 2 yaralı - Resim: 9
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Bayrampaşa Otogarı'nda taksicilerin düellosu: Fitili o tokat ateşledi: 2 yaralı - Resim: 10
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