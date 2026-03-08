Bayramın tatil rotası: Türkiye'nin gizli cennetleri

Bu rota, hem popüler destinasyonları hem de daha sakin, keşfedilmeyi bekleyen köyleri kapsayarak, deniz tatili severleri, lezzetli Ege mutfağı tutkunlarını ve antik kentlere ilgi duyanları bir araya getiriyor.

Gezinin Öne Çıkanları: Ege'nin mis kokulu zeytin ağaçları, Akdeniz'in berrak suları, lezzetli zeytinyağlılar ve antik çağlardan günümüze ulaşan tarihi doku. "Ege bayram rotaları" ve "Akdeniz'de sakin tatil" arayanlar için biçilmiş kaftan!