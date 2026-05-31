Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İsrail ordusunun bayramın son günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli bugün yaşamını yitirdi.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi kaynaklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Kurban Bayramı'nın son günü Gazze kentinin orta kesimindeki Suk Firas bölgesini insansız hava aracıyla (İHA) bombaladı.

Saldırıda ağır yaralanan 27 yaşındaki Said Fayiz Şimali, bugün yaşamını yitirdi.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampındaki bir çadırı İHA ile vurdu.

İsrail donanmasına ait gemilerden Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı kıyısından balıkçı teknelerine doğru yoğun şekilde ateş açıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda da İsrail ordusu helikopterle Ebu Urayban Okulu'nun üst katını füzeyle hedef aldı.

İsrail topçu birlikleri de Bureyc Mülteci Kampının doğu bölgelerini vurdu, güneyde Han Yunus'un doğusunda konuşlanmış İsrail askerleri de bölgede ateş açtı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.

Son resmi verilere göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 930 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 819 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 939'a, yaralı sayısının da 172 bin 927'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı boyunca düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli öldürüldü, en az 130 kişi yaralandı.