Ramazan Bayramı’nın gelişiyle birlikte, Türkiye’nin dört bir yanında asırlardır süregelen en tatlı geleneklerden biri yeniden canlanıyor. Şeker toplama. Bayramlıklarını giyip sokağa fırlayan çocuklar, ellerindeki poşetlerle mahalle kültürünün en canlı örneğini sergileyecek...

Sabahın erken saatlerinden itibaren gruplar halinde bir araya gelen çocuklar, komşularının kapılarını çalarak "İyi bayramlar" dileklerini iletiyor. Büyüklerin ellerini öpen minikler, geleneksel olarak ikram edilen akide şekerleri, çikolatalar ve son yılların favorisi olan jelibonlarla heybelerini dolduruyor. Kimi kapılarda ise şeker yerine verilen bayram harçlıkları, çocukların heyecanını ikiye katlıyor.

MODERN ZAMANA DİRENEN BİR GELENEK

Dijitalleşen dünyaya ve değişen şehir hayatına rağmen, özellikle küçük şehirlerde ve mahalle kültürünün korunduğu semtlerde bu gelenek tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Uzmanlar, şeker toplama geleneğinin çocukların sosyalleşmesi, paylaşmayı öğrenmesi ve aidiyet duygusu kazanması açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Ebeveynler ise çocuklarının güvenliği için genellikle onlara eşlik ediyor ya da tanıdık sokaklarda gezmelerine izin veriyor. Günün sonunda eve dönen çocukların en büyük eğlencesi ise topladıkları şekerleri halının üzerine döküp birbirleriyle takas yapmak oluyor.

Şeker toplama geleneğinin kökleri, Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır. Bu geleneğin tarihsel gelişimi şu temel aşamalardan oluşur:

OSMANLI DÖNEMİ

Ramazan Bayramı, Osmanlı döneminde halk arasında "Iyd-ı Fıtr" olarak bilinirdi. Ancak sarayda ve halk arasında bayramın en belirgin özelliği, tutulan oruçların ardından sunulan zengin tatlı ikramlarıydı. Padişahların halka ve askerlere tepsilerle tatlı sunması, bu bayramın zamanla "Şeker Bayramı" (Şükür Bayramı’ndan evrildiği de söylenir) olarak anılmasına yol açtı.

SARAY GELENEĞİNDEN HALKA: AKİDE ŞEKERİ

Osmanlı’da bayramlarda en prestijli ikram Akide Şekeri idi. Yeniçerilerin padişaha sadakatlerini sunmak için şeker ikram etmesiyle başlayan bu kültür, zamanla halkın birbirini ziyaretlerinde tatlı sunmasına dönüştü. Kapıya gelen çocuklara şeker veya mendil verme geleneği de bu "paylaşma" kültürünün bir parçası olarak mahalle aralarına yayıldı.

CUMHURİYET VE MODERN DÖNEM

Cumhuriyet'in ilk yıllarında da bu gelenek, toplumsal dayanışmanın bir simgesi olarak korundu. Özellikle mahalle kültürünün güçlü olduğu dönemlerde, çocuklar sadece şeker değil; lokum, kuru üzüm, mendil ve hatta harçlık toplardı. Günümüzde bu durum daha çok endüstriyel şekerlemelere ve çikolatalara evrilmiş olsa da temel motivasyon değişmedi.