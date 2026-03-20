İstanbul'da Ramazan Bayramının birinci gününde şehitliklerde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, evlatlarının ve yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Şehit ailelerinin kimi mezarları temizleyip, çiçek ekerken, kimi de dua etti. Şehit yakınları, birbiriyle dertleşip, lokum dağıtarak bayramlaşırken aileler duygu dolu anlar yaşadı.

'BAYRAMLARIMIZ ESKİSİ GİBİ OLMUYOR'

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın kardeşi Emrah İlhan, "Şehit Özcan İlhan'ın abisiyim. Kardeşim üç sene önce Şırnak'ta şehit oldu. Bu bayram geldik, her bayram geliyoruz. Bayramlarımız eskisi gibi olmuyor tabii. Bu şekilde buruk geçiyor' dedi.

'YAĞMUR YAĞSA DA KAR YAĞSA DA YAVRUMUN YANINDAYIM'

Şehit piyade komando Onbaşı Sedat Karaçor'un annesi Zeliha Karaçor, "Şehit annesiyim. Yavrumun adı Sedat. Buradayız, bu yağmurda yavrumun yanındayım. Yağmur da yağsa, kar da yağsa yavrumun yanındayım. Sadece bugün değil, bugün bayram diye değil. Her cuma günü, pazar günü yavrumun yanındayım" şeklinde konuştu.

'TERHİSİNE 56 GÜN VARDI'

Şehit piyade komando Çavuş Samet Kırbaş'ın dayısı Bayram Yeşildağ, "Dayısı oluyorum, Samet Kırbaş'ın. 2007'de şehit oldu. Terhisine 56 gün vardı. Vesa Dağları'nda kurban oldu gitti. Söyleyecek bir şeyim yok. 21 yaşındaydı. 2007'de şehit oldu" dedi.

'AYAK BASTIĞI YERDE KENDİSİ YATIYOR'

Şehit piyade Er Ahmet Gültekin'in kız kardeşi Mervenur Gültekin, "6 Temmuz 2025'te Üsteğmen Melih Bozkurt'un, arama-tarama çalışması sırasında Kuzey Irak'ta 852 rakımlı tepede şehit oldu. Şehit olmadan önce iki devresini kurtarmış. Şehitliği de çok isteyen biriydi. Isparta'da eğitim gördüğü süre boyunca sürekli video atardı. 'Şehit olmak istiyorum, haberlerde çıkacağım' diye. Buraya da gelirdi.

En son Özcan İlhan'ın şehitliğine, törenine geldi. Tabutun başına geçip 'Ben de şehit olacağım. O zaman geldiğinde beni unutturmayın' demişti. Şehitlikle de resimleri var. Ayak bastığı yerde şu an kendisi yatıyor. Bu bayramlar şehit ailelerine, bizlere buruk geçiyor. Kardeşim hiçbir bayram evde değildi. Sürekli askerdeydi. Aslında en çok istediği polislikti. Hatta sınava da girdi. Haziranda sınava girdi.

Bir iki hafta sonra Kuzey Irak'a gitme durumu oldu. Kuzey Irak'a gider gitmez de şehit oldu. O zaman ben buradaydım. Şehidimizin mevlidi vardı burada. Ablası da yardım için çağırmıştı. Geldim ve şehidin haberini aldım ama kardeşime ulaşamadım. Tabii kötü de düşünmek istemedim.

Belki devrelerini kurtarmak için mağaraya gitmişlerdir diye düşündüm. Eve gittim. Saat 10.30'da maalesef şehit haberini internetten öğrendim. Bizler için o kadar zor ki artık hiçbir bayramda, hiçbir özel günde yüzümüzde o mutluluk hissini göremeyeceğiz. Ahmet'le inşallah en güzel mertebede, şehadetin verdiği kutlu mertebede kavuştuğumuz gün bizim mutlu günümüz olacak. Vatan sağ olsun" dedi.