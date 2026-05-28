Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Özellikle bayram dönemlerinde yaşanan plansız yoğunluk, hem kasap esnafını hem de vatandaşları zorladı. Birçok işletmede gün boyu et parçalama ve kıyma çekme işlemleri aralıksız sürdü.

KASAPLARDA YOĞUN MESAİ

Kasaplar, artan talep nedeniyle tam kapasite çalışırken, bazı işletmelere gün içinde 500 ila 600 kişinin başvurduğu belirtildi. Samsun Kasaplar Odası’na bağlı işletmelerde kıyma çekim ücretinin kilogram başına 30 TL olduğu öğrenildi.

Kasap esnafı, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde yoğunluğun daha da artmasını bekliyor.

“HER BAYRAM AYNI MANZARA”

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, bayram dönemlerinde benzer görüntülerin her yıl tekrarlandığını belirterek, vatandaşların kurban kesiminin ardından kıyma işlemleri için kasaplara yöneldiğini söyledi.

Şen, kasapların yoğun tempoda hizmet verdiğini ifade ederek, “İnsanlar kurbanlarını kesti, biz de etlerini parçalayarak ve kıyma çekerek yardımcı oluyoruz” dedi.

SOKAKTA KIYMA ÇEKİMİNE TEPKİ

Öte yandan Şen, denetimsiz şekilde sokak ortasında kıyma çekilmesine de tepki gösterdi. Hijyen kurallarının ihlal edildiğini savunan Şen, kaldırım ve yol kenarına kurulan makinelerin halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu dile getirdi.

Bayram dönemlerinde ortaya çıkan bu görüntüler, denetim eksikliğini yeniden gündeme taşırken, uzmanlar vatandaşların merdiven altı ve kontrolsüz hizmetlerden uzak durması gerektiği konusunda uyarıyor.