Yeniçağ Gazetesi
25 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Bayramı hangi ldier nerede geçirecek: CHP'de kafalar karışık

Bayramı hangi ldier nerede geçirecek: CHP'de kafalar karışık

Türkiye, Kurban Bayramı'na hazırlanırken liderlerin bayram programları belli oldu.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bayramı hangi ldier nerede geçirecek: CHP'de kafalar karışık - Resim: 1

Kurban Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı İstanbul'da geçirecek.

1 8
Bayramı hangi ldier nerede geçirecek: CHP'de kafalar karışık - Resim: 2

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un programı da başkent dışında oalcak Kurtulmuş da aynı Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bayramı İstanbul'da karşılayacak.

2 8
Bayramı hangi ldier nerede geçirecek: CHP'de kafalar karışık - Resim: 3

CHP'DE DURUMLAR KARIŞIK

Gözler ise son yaşananlar sonrası CHP'nin programında olacak. CHP'nin seçilen Genel Başkanı Özgür Özel bayramda Manisa'da olacağını açıkladı.

Mutlak butlan ile genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bayramın ikinci günü CHP Genel Merkezi'ne gideceği kaydedildi.

3 8
Bayramı hangi ldier nerede geçirecek: CHP'de kafalar karışık - Resim: 4

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayramı Ankara'da geçirecek liderlerden. Bahçeli, birinci gün Ankara'da bayram namazına katılacak, Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in kabrine ve ardından "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" münasebetiyle Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyarette bulunacak.

4 8
Bayramı hangi ldier nerede geçirecek: CHP'de kafalar karışık - Resim: 5

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da geçirecek. Dervişoğlu, bayram namazını Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak.

5 8
Bayramı hangi ldier nerede geçirecek: CHP'de kafalar karışık - Resim: 6

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramda İstanbul'da bulunacak.

6 8
Bayramı hangi ldier nerede geçirecek: CHP'de kafalar karışık - Resim: 7

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bayramda Ankara'da olması bekleniyor.

7 8
Bayramı hangi ldier nerede geçirecek: CHP'de kafalar karışık - Resim: 8

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise bayramı memleketi Kayseri'de ailesiyle karşılayacak.

Bunun yanı sıra, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan Ankara'da olacak.

8 8
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro