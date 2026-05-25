Kurban Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı İstanbul'da geçirecek.
Bayramı hangi ldier nerede geçirecek: CHP'de kafalar karışık
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un programı da başkent dışında oalcak Kurtulmuş da aynı Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bayramı İstanbul'da karşılayacak.
CHP'DE DURUMLAR KARIŞIK
Gözler ise son yaşananlar sonrası CHP'nin programında olacak. CHP'nin seçilen Genel Başkanı Özgür Özel bayramda Manisa'da olacağını açıkladı.
Mutlak butlan ile genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bayramın ikinci günü CHP Genel Merkezi'ne gideceği kaydedildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayramı Ankara'da geçirecek liderlerden. Bahçeli, birinci gün Ankara'da bayram namazına katılacak, Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in kabrine ve ardından "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" münasebetiyle Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyarette bulunacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da geçirecek. Dervişoğlu, bayram namazını Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramda İstanbul'da bulunacak.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bayramda Ankara'da olması bekleniyor.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise bayramı memleketi Kayseri'de ailesiyle karşılayacak.
Bunun yanı sıra, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan Ankara'da olacak.