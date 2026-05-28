Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında gösterilen müzede, özellikle Çingene Kızı Mozaiği ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği eserlerin başında geldi. Roma dönemine ait mozaikler, Mars Heykeli, hamam kalıntıları ve tarihi villalardan çıkarılan eserler de yoğun ilgi gördü.

Bayram tatiliyle birlikte müzede günlük ziyaretçi sayısının 5 ila 6 bine ulaştığı belirtilirken, tatilin altıncı gününe kadar yaklaşık 30 bin kişinin müzeyi gezdiği öğrenildi.

50 BİN ZİYARETÇİ HEDEFİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren müzenin, bayram tatili boyunca toplam 50 bin ziyaretçiye ulaşmasının hedeflendiği açıklandı. Müze, yıl başından bu yana ise 220 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Gaziantep’in gastronomi kadar kültür turizmiyle de öne çıkması, kentin turizm potansiyelini her geçen yıl daha da artırıyor.

“POMPEİ’DE GÖREMEDİĞİMİZİ BURADA GÖRDÜK”

Almanya’dan gelen turistler Karola ve Hubert Baier, müzedeki eserlerden etkilendiklerini belirterek, İtalya’daki Pompei Antik Kenti ile karşılaştırma yaptı.

Turistler, Zeugma’daki mozaiklerin etkileyici olduğunu ifade ederken, müzenin uluslararası alanda yeterince tanıtılmadığını savundu.

KÜLTÜREL MİRASIN TANITIMI TARTIŞILIYOR

Uzmanlara göre Zeugma Mozaik Müzesi, Türkiye’nin kültürel mirası açısından en önemli merkezlerden biri olmasına rağmen uluslararası turizm tanıtımında hak ettiği görünürlüğe tam olarak ulaşabilmiş değil. Özellikle yabancı turistlerin “keşfedilmemiş kültür rotası” yorumları, Türkiye’nin kültür turizmi stratejisinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği yönündeki tartışmaları da beraberinde getiriyor.