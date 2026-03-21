Otoyol ücretleri ve akaryakıta gelen zamlar yüzünden bayram ziyaretleri lüks haline gelmiş durumda. Osmangazi köprüsünden geçip otoyolu kullanarak İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti 2465 lira akaryakıt maliyeti de eklenince yolculuk 4500 liraya kadar çıkıyor.

4 kişilik bir aile aynı yolu otobüsle gitmek isterse yaklaşık 6 bin lira ödemesi gerekiyor.

VATANDAŞLAR İNANAMADI

Bir vatandaş, geçiş ücretleri hakkında bilgi veren muhabirin şaka yaptığını zannetti. Vatandaş, "Rakamlara inanamadım. Şaka yaptınız zannetim kusura bakmayın, bu rakamlar çok fazla değil mi?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

BAYRAM GEZMESİNİN MALİYETİ ARTTI

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda Osmangazi köprüsünün geçiş ücreti 795 lira iken bu sene 995 lira oldu. Zamlar sadece otoyollarla sınırlı değil, otobüs yolculuklarının da maliyeti arttı. Otobüs bilet fiyatları tek yön bir kişi; İstanbul'dan Sivas'a 1700, Adana'ya 1500, Kars'a 1650, Artvin'e 2400, Diyarbakır'a 900 Lira.

'SEYAHAT HÜRRİYETİ VAR AMA PARASI OLANA'

Sunucu Ozan Gündoğdu yaşanan duruma tepki gösterdi: Gündoğdu, "Benzin hariç 2460 lira bir de dönüyorsunuz 5 bin lira benzin hariç. Benzini de koyduğunuz zaman, gazını, mazotunu vesaire koyduğunuz zaman 7 bin 7 bin beşyüz liraya falan tekabül ediyor. Anayasa madde 23 şöyle diyor: "Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir diyor." Şimdi anayasa tartışmaları var ya böyle bir değişiklik olması lazım. Anayasada şöyle olması lazım bu maddenin. Parası olan herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir" ifadelerini kullandı.