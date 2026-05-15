Türkiye’nin en popüler demiryolu rotalarından Doğu Ekspresi, yaklaşan bayram tatili sebebiyle yoğun bir yolcu talebiyle karşı karşıya kalıyor. Artan uçak ve otobüs maliyetleri karşısında daha uygun bir seçenek arayan vatandaşlar, hem bütçe dostu olması hem de geçtiği güzergahtaki muazzam manzaralar dolayısıyla tercihlerini tekrar trenden yana kullanıyor. Kars ile Ankara arasındaki bu benzersiz seyahatin biletleri, yoğun ilgi nedeniyle günler öncesinden satılıp bitiyor.
Bayramda uçak ve otobüs fiyatları cep yakıyor: Doğu Ekspresi’ne yolcu akını
Kurban Bayramı öncesi artan uçak ve otobüs fiyatlarından bunalan yurttaşlar, çareyi Doğu Ekspresi’nde buldu.
Kurban Bayramı yoğunluğunun etkisiyle şehirlerarası ulaşım fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Kars’tan Ankara’ya uçakla seyahat etmek isteyen bir yurttaş ortalama 3 bin 445 lira ödemek zorunda kalırken, otobüs bilet fiyatları ise yaklaşık 2 bin 100 liraya kadar çıktı.
Ancak aynı güzergahta hizmet veren Doğu Ekspresi, sunduğu ekonomik fiyatlarla yurttaşın ilk tercihi oldu. Trende kişi başı bilet fiyatları 855 lira ile örtülü kuşetli bin 475 lira arasında değişirken, hem uygun maliyet hem de konforlu seyahat imkanı yolcuların ilgisini çekiyor.
Basit bir ulaşım vasıtası olmaktan çıkıp yolcularını görsel bir serüvene çıkaran Doğu Ekspresi, eşsiz manzaralar vadediyor. Kars'tan yola çıkan tren; görkemli dağlar, derin vadiler ve tarihi köprülerin arasından süzülerek Doğu Anadolu’nun hayranlık uyandıran doğasını ayaklar altına seriyor. Bu rotanın sunduğu estetik zenginlik, özellikle hem yerli hem de yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Doğu Ekspresi; fotoğraf meraklıları, sosyal medya içerik üreticileri ve doğa tutkunları nezdinde artık sadece bir yolculuk değil, başlı başına özel bir keşif deneyimi haline gelmiş durumda.
Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, Doğu Ekspresi’nin her mevsim rağbet gördüğünü belirterek, "Doğu Ekspresi olarak hizmetlerine devam eden demiryolu taşımacılığı, bölgemize gelen ve bölgemizden ayrılan insanların uçak ve karayolu maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte daha tercih edilir bir hale geldi. Tabi demiryolu seyahati insanlara ayrı bir keyf katmakta. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi yaz aylarında bin bir çiçek örtüsü ve doğal manzaralar eşliğinde Kars’tan Ankara’ya ulaşan nostalji hat çizmektedir. Tabi misafirlerimiz gerek Kars’a gelen ve gerekse Kars’tan ayrılan misafirlerimiz hem demiryolu taşımacılığının güven oluşturması, hem de fiyat politikalarının iyi olması nedeniyle bu rotayı tercih ediyorlar. Doğu Ekspresi halan aktif seferlerine devam ediyor" dedi.
Bayram tatili öncesinde Doğu Ekspresi’ne yönelik ilgi en üst seviyeye ulaştı. Özellikle yataklı ve örtülü kuşetli vagon seçeneklerinde boş yer bulmanın imkansızlaştığı görülürken, pek çok seferin biletlerinin günler öncesinden kapalı gişe olduğu belirtildi.
Yoğunluk nedeniyle bazı yurttaşlar alternatif tarihlere yönelmek zorunda kalırken, tur şirketlerinin düzenlediği Doğu Ekspresi turlarında da doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaştığı ifade edildi.
Mesafe ne kadar uzun olursa olsun güvenli bir yolculuk arayışında olan vatandaşlar için tren seyahati tekrar popülerlik kazanmaya başladı. Özellikle bilet fiyatlarının makul seviyelerde seyretmesi; ailelerin, genç seyyahların ve tüm yolcuların rotayı Doğu Ekspresi’ne kırmasını sağlıyor. Trendeki geniş oturma alanları, konforlu uyuma imkanı ve huzurlu yolculuk ortamı, bu seçeneği oldukça çekici kılıyor.
Yurttaşlar, artan ulaşım maliyetleri karşısında hem ekonomik hem de keyifli bir alternatif sunan Doğu Ekspresi’nin sefer sayılarının artırılmasını istiyor.