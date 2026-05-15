Bayramda uçak ve otobüs fiyatları cep yakıyor: Doğu Ekspresi’ne yolcu akını

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, Doğu Ekspresi’nin her mevsim rağbet gördüğünü belirterek, "Doğu Ekspresi olarak hizmetlerine devam eden demiryolu taşımacılığı, bölgemize gelen ve bölgemizden ayrılan insanların uçak ve karayolu maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte daha tercih edilir bir hale geldi. Tabi demiryolu seyahati insanlara ayrı bir keyf katmakta. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi yaz aylarında bin bir çiçek örtüsü ve doğal manzaralar eşliğinde Kars’tan Ankara’ya ulaşan nostalji hat çizmektedir. Tabi misafirlerimiz gerek Kars’a gelen ve gerekse Kars’tan ayrılan misafirlerimiz hem demiryolu taşımacılığının güven oluşturması, hem de fiyat politikalarının iyi olması nedeniyle bu rotayı tercih ediyorlar. Doğu Ekspresi halan aktif seferlerine devam ediyor" dedi.