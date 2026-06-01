Yeniçağ Gazetesi
01 Haziran 2026 Pazartesi
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Kültür Sanat Bayramda turist akını: Mardin’de yoğunluk devam ediyor

Bayramda turist akını: Mardin’de yoğunluk devam ediyor

Kurban Bayramı tatilinde tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yoğun ilgi gören Mardin, yerli turistlerin akınına uğradı. Başta Dara Antik Kenti olmak üzere birçok noktada ziyaretçi yoğunluğu yaşanırken, yaz sezonunda kentteki turist sayısının daha da artması bekleniyor.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bayramda turist akını: Mardin’de yoğunluk devam ediyor - Resim: 1

Türkiye'nin farklı şehirlerinden kente gelen ziyaretçiler, başta Dara Antik Kenti olmak üzere tarihi ve turistik alanları gezdi.

1 8
Bayramda turist akını: Mardin’de yoğunluk devam ediyor - Resim: 2

Bayram süresince yaşanan yoğunluğun bayram sonrasında da devam ettiği kentte, yaz aylarında ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor.

2 8
Bayramda turist akını: Mardin’de yoğunluk devam ediyor - Resim: 3

Kenti gezmek için Şırnak'ın Cizre ilçesinden geldiğini belirten Berivan Baraj, Mardin ve Midyat'taki tarihi mekanları ziyaret ettiklerini söyledi.

3 8
Bayramda turist akını: Mardin’de yoğunluk devam ediyor - Resim: 4

Kentte gezilecek çok sayıda yer bulunduğunu ifade eden Baraj, tarihi eserleri yakından görmenin ve geçmişleri hakkında bilgi edinmenin kendileri için güzel bir deneyim olduğunu dile getirdi.

4 8
Bayramda turist akını: Mardin’de yoğunluk devam ediyor - Resim: 5

İzmir'den gelen Atilla Ersen, Dara Antik Kenti'nin muhteşem bir yer olduğunu kaydederek, bölgeyi "turizm cenneti" olarak nitelendirdi.

5 8
Bayramda turist akını: Mardin’de yoğunluk devam ediyor - Resim: 6

Kentte yoğun bir ilgi ve kalabalık bulunduğunu söyleyen Ersen, burayı yeni yeni duymaya başladığını ve tanıtımının artması gerektiğini ifade etti.

6 8
Bayramda turist akını: Mardin’de yoğunluk devam ediyor - Resim: 7

Ersen, halk arasında "zindan" olarak bilinen su sarnıcının oldukça büyük olduğunu, İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan daha etkileyici bir yapı gördüklerini, bölgenin Bizans dönemine ait izler taşıdığını ve İpek Yolu üzerindeki konumunun geziyi daha anlamlı hale getirdiğini söyledi.

7 8
Bayramda turist akını: Mardin’de yoğunluk devam ediyor - Resim: 8

Taşların içine oyularak oluşturulan yaşam alanlarının dikkat çekici olduğunu belirten Ersen, Mardin'in Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu ifade ederek herkesi kenti ziyaret etmeye davet etti.

8 8
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro