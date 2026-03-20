Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Acu, Ramazan Bayramında da sokak hayvanlarını unutmadı.

Acu, bayram sabahında aç kalan sokak hayvanlarını besledi. Bayramın ilk günü mezarlıkta bulunan sokak hayvanlarına pişmiş kelle, paça atıkları ve dernek aracılığıyla toplanan yemek artıklarını vererek karınlarını doyurdu.

Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği aracılığıyla yıl boyunca lokantalardan ve esnaftan toplanan yemekleri düzenli olarak sokak hayvanlarına ulaştıran Acu, Ramazan Bayramında da hayvanlarını unutmadı.