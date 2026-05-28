Dolar/TL’de sınırlı yükseliş sürerken kur yeni güne artışla başlamasının ardından 45,9607 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi Öte yandan ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla artan petrol fiyatları enflasyon endişelerini yükseltirken faiz görünümündeki belirsizlik doları güçlendirip riskli varlıklara talep zayıflatıyor
Bayramda rekor tazeledi: Dolar/TL tarihi zirveyi gördü
Dolar/TL Kurban Bayramı tatilinde yurt içi piyasalar kapalıyken 45,9607 ile tarihi zirvesini yeniledi. ABD-İran gerilimiyle yükselen petrol fiyatları enflasyon baskısını artırırken faiz belirsizliği de doların güçlenmesine yol açtı.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde dolar/TL yeni rekorunu 45,9607 seviyesine taşıdı Dolar/TL saat 09.42 itibarıyla yatay seyirle 45,9040'dan işlem görüyor Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 gerileyerek 53,2800'dan sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 61,5150'den satılıyor
Dolar endeksi yeni günde yüzde 0,1 artışla 99,4 seviyesinde bulunuyor.
Dün dar bantta hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,9030'dan tamamladı.
Faiz belirsizliği doları güçlendiriyor ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları petrol fiyatlarını yükseltirken bu durum ABD'de enflasyon endişelerinin artmasına yol açıyor Enflasyon endişelerinin yükselmesiyle faiz politikasına ilişkin görünümün belirsizleşmesi ise doların güçlenmesine neden oluyor Güçlenen dolar ise riskli varlıkların talebini azaltarak piyasalarda baskı oluşturuyor Euro ve sterlin de sınırlı geriledi ifadesiyle işlemler sürdü denildi.