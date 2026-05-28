Bayramda rekor tazeledi: Dolar/TL tarihi zirveyi gördü

Faiz belirsizliği doları güçlendiriyor ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları petrol fiyatlarını yükseltirken bu durum ABD'de enflasyon endişelerinin artmasına yol açıyor Enflasyon endişelerinin yükselmesiyle faiz politikasına ilişkin görünümün belirsizleşmesi ise doların güçlenmesine neden oluyor Güçlenen dolar ise riskli varlıkların talebini azaltarak piyasalarda baskı oluşturuyor Euro ve sterlin de sınırlı geriledi ifadesiyle işlemler sürdü denildi.