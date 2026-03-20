Bursa'da bin 500 kedi, köpek, kuş ve egzotik hayvanın gömülü olduğu, 9 yıl önce kurulan Türkiye'nin ilk evcil hayvan mezarlığı, her bayram olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı'nda ziyaret edildi. Osmangazi Belediyesi Evcil Hayvan Mezarlığı'na gelen hayvan sahipleri, ölen evcil hayvanlarını anıp, mezarlıklarını temizledi.

Osmangazi Belediyesi, 2017 yılında Türkiye'nin ilk evcil hayvan mezarlığını kurdu. Avrupa'nın en büyük Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nin bulunduğu 3 dönüm alana kurulan mezarlık, zamanla tamamen doldu. Ramazan Bayramı'nda, kedi ve köpeklerin yanı sıra papağan, muhabbet kuşu, tavşan, hamster ve birçok egzotik hayvanın da aralarında bulunduğu bin 500 hayvanın gömülü olduğu mezarlığı ziyarete gelen sahipleri, evlatlarını anıp, mezarlarını temizledi.

365 GÜN ZİYARET

Hayvan sahiplerinin çeşitli nedenlerle ölümü gerçekleşen evcil hayvanlarının ardından yaşadıkları acıyı bir nebze olsun azaltmak amacıyla oluşturulan mezarlığın sadece bayramlarda değil, yılın 365 günü ziyaret edildiğini söyleyen Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi Birim Sorumlusu Sefer Kaan Gürhan, "Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik faaliyet gösteren Osmangazi Belediyesi’nin Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ndeki evcil hayvan pet mezarlığındayız. Sahipli ya da sahipsiz hayvanların ücret ödenerek definlerinin sağlıklı bir ortamda yapıldığı defin alanındayız. Yılın 365 günü ziyarete ve gezmeye açık. Bayram süresince de açık olan evcil hayvan mezarlığındakiler, defin olundukları zamandan beri sahipleri tarafından 365 gün ziyaret gerçekleştiriliyor" dedi.

'ZİYARETLERDE ARTIŞ BEKLİYORUZ'

Özellikle tatil günlerinde hem mezarlığın hem de sahiplendirme alanının ziyaretçi sayısının arttığını belirten Gürhan, "Tatil günleri nedeniyle tesisimizdeki hem sahipsiz sokak hayvanları için sahiplendirme ünitelerine ziyaretlerimizin hem de evcil pet hayvan mezarlığı için gelen ziyaretçilerimizin arttığını gözlemliyoruz

Global dünyada insanlar bayram ziyaretlerini artık tatillere çevirdikleri için son zamanlarda ziyaretlerde biraz düşüşlerle karşılaşıyoruz. Bu bayram biz her türlü hazırlığımızı yaparak gelen ziyaretçi sayısının fazla olabileceğini düşünerek tüm önlemlerimizi aldık. Her bayram olduğu gibi bu bayram süresince evcil hayvan mezarlığımızda yatan hayvanlarımız için gelen ziyaretçi sayısında artış olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

'ONSUZ İLK BAYRAMIMIZ'

'Coni' isimli köpeğini geçen yaz kaybeden Barış Can Kalan, "Bayramda bizim ailemizin ferdi olan 'Coni'yi ziyaret etmeye geldim. Hem de lodos, yağmur ve kardan sonra mezarını kontrol etmek istedim. Hayvanlar hayatımızın büyük bir parçasını kaplıyorlar. Bizim acımız aslında çok yeni. Geçen yaz, daha bir sene olmadı. Bu, 14 sene sonra onsuz geçireceğimiz ilk bayram. Ama sanırım ailemizin bir ferdi olduğu için bayram haricinde de sıklıkla geliyorum, kontrol ediyorum. Yine bundan sonraki bayramlarda da büyük ihtimalle geleceğim" dedi.