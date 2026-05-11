Yeniçağ Gazetesi
11 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 23°
Bayramda çalışacaklar dikkat: SGK uzmanı uyardı, faiziyle geri alınacak

Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarılmasıyla gözler özel sektöre çevrildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bayramda çalışacak işçiler için kritik uyarılar yaptı: "İşçi istemezse çalıştırılamaz, çalışırsa çift yevmiye alır, 'sonra izin yaparsın' teklifi ise yasal değildir!"

Züleyha Öncü

Milyonlarca çalışan Kurban Bayramı heyecanı yaşarken, özel sektörde mesai trafiği şimdiden netleşmeye başladı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, işçilerin bayram süresince sahip olduğu mali ve hukuki hakları kalem kalem deşifre ederek, hem işçiyi hem de işvereni uyardı.

Onayınız Yoksa Çalışmaya Zorlanamazsınız!

Karakaş’ın en dikkat çeken uyarısı çalışma özgürlüğü üzerine oldu. İş sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa, işçinin açık onayı olmadan bayramda mesai yaptırılması hukuka aykırı.

Sırf bayramda işe gelmediği için işten çıkarılan işçinin kıdem tazminatı hakkı doğarken; daha önce çalışma onayı verenlerin de 30 gün önceden yazılı bildirimle bu onayı geri çekme hakkı bulunuyor.

Hesap Ortada: "Bir Koyup İki Alacaksınız"

Bayramda çalışan işçinin emeğinin karşılığı yasalarla güvence altına alınmış durumda.

Karakaş, ödeme sistemini şu sözlerle özetledi: "Bayramda çalışmayan işçi maaşını tam alır, çalışan işçiye ise ilave günlük ücret ödenir. Yani bir günlük emek, iki günlük ücret demektir."

Örnek Hesaplama:

Günlük net ücreti 4 bin TL olan bir çalışan, bayramda çalıştığı her gün için 8 bin TL kazanır.

Kurban Bayramı’nın 4,5 günlük süresinin tamamında çalışan bir işçinin maaşına ek olarak 18 bin TL ödeme alması gerekiyor.

"Sonra İzin Kullanırsın" Teklifi Yasal Değil!

İşverenlerin en sık başvurduğu "Bayramda çalış, haftaya izin kullan" yaklaşımının yasal hiçbir dayanağı olmadığını belirten Karakaş, bayram mesaisinin karşılığının yalnızca ücretle ödenebileceğini vurguladı.

Ayrıca, bayramdaki çalışma haftalık 45 saati aşıyorsa, çifte yevmiyeye ek olarak yüzde 50 zamlı fazla mesai ücreti de hak ediliyor.

Geciken Ödemeye Faiz Hakkı

Hakkını arayan işçiye bir müjde de gecikme faizi konusunda geldi. Bayram mesaisi ücretlerinin maaş gününde ödenmesi zorunlu. Eğer ödeme geciktirilirse, çalışanların bu alacakları için faiz talep etme hakkı saklı kalıyor.

Emekçinin bayramını "zehir" ettirmemek için yasaların verdiği bu hakları bilmesi ve takipçisi olması hayati önem taşıyor.

Kaynak: Diğer
