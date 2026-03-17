Avec Rent a Car İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Okan Siso, bayram dönemlerinde son dakika rezervasyonlarının hem fiyat hem de araç bulunurluğu açısından risk oluşturabileceğini belirtti.

Yoğun dönemlerde tercih edilecek araç kiralama şirketinin yalnızca fiyat avantajıyla değil; sunduğu güvenlik paketleri, kapsamlı sigorta seçenekleri, 7 gün 24 saat acil yol yardım hizmeti, güvenli ödeme seçenekleri ve operasyonel destek altyapısıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Siso, “Bayram yolculuğunun keyifli bir anıya dönüşmesi için araç kiralamanın güvenli, kurumsal ve kesintisiz hizmet sunan bir yapıdan sağlanması önem taşıyor” açıklamasında bulundu.

Avec Rent a Car İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Okan Siso, bayramların mobilite alışkanlıklarında özel bir yeri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ramazan Bayramı, Türkiye’de şehirler arası mobilitenin en yoğun yaşandığı dönemlerden biri. Özellikle, kısa süreli bayram tatillerinde kullanıcılar; sahiplik maliyetine katlanmadan, ihtiyacına uygun segmentte araca erişmek istiyor. Geniş şube ağımız, genç filomuz ve operasyonel altyapımız sayesinde farklı şehirde teslim alma imkanı sunarak bayram dönemindeki hareketliliği sorunsuz yönetiyoruz. Bayramda mobiliteyi konforlu, güvenli ve öngörülebilir hale getirmek Avec Rent a Car olarak en önemli sorumluluğumuz.”

DR. SİSO, AÇIKLAMALARINI ŞU ŞEKİLDE BİTİRDİ:

“Sektör verilerine göre bayram haftalarında araç kiralama talebi normal dönemlere kıyasla belirgin artış gösteriyor. Özellikle, büyük şehirlerden Ege, Akdeniz ve Karadeniz rotalarına doğru hareketlilik artarken, esnek mobilite çözümleri tatil planlarının ayrılmaz parçası haline geliyor. Bayram dönemini verimli değerlendirmek isteyen kullanıcıların planlama sürecini erkenden tamamlaması ise hem bütçe hem de konfor açısından belirleyici oluyor."