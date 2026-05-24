Bayramcılar tatile gidiyor: Yollar ana baba günü

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilcilerin dün sabah saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. Sürücülerin bayram tatili için yola çıkmasıyla, "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya kesimlerinde Ankara yönünde araç sayısı arttı.