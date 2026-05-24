Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilcilerin dün sabah saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. Sürücülerin bayram tatili için yola çıkmasıyla, "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya kesimlerinde Ankara yönünde araç sayısı arttı.
Bayramcılar tatile gidiyor: Yollar ana baba günü
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla birçok sürücünün yola çıkması sonrası sabah saatlerinde de Anadolu Otoyolu'nda ciddi yoğunluklar oluşturdu.
İstanbul yönünden gelerek Ankara istikametine giden tatilciler otoyolun Bolu geçişinde yavaş ilerledi. Otoyolun yoğunluğundan kaçmak isteyenlerin kullandığı D-100 karayolu geçişindeki bazı güzergahlarda da uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.
BOLU
Otoyolun Bolu kesimi Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Çaydurt, Köroğlu Rampası, Yeniçağa, Gerede mevkilerinde yaşanan yoğunluğun Gerede geçişinden sonra azaldığı görülüyor.
D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da araçlar yoğunluğa neden oluyor.
Bölgede ulaşım hasarlı kazalar ve arıza yapan araçlar nedeniyle zaman zaman durma noktasına gelirken, araç kuyruğu oluşuyor.
DÜZCE
Otoyolun Düzce kesimi Ankara istikametinde Gümüşova rampaları, Gölyaka gişeleri ile Düzce gişeleri arasında kalan kısım ve Kaynaşlı yönüne trafik akışı yavaş ilerliyor.
Bolu Dağı 1. ve 2. viyadükler ile Sarıçökek mevkisinde de ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde de akıcı yoğunluk devam ediyor.
SAKARYA
Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Sakarya kesimi Akyazı geçişinde yoğunluk yaşanırken, trafik ara ara durma noktasına geliyor. Uzun araç kuyruğu oluşan bölgede bazı kişilerin araçlarından indiği görüldü.
KOCAELİ
Otoyolun Kocaeli geçişinde Ankara yönünde bayram tatili yoğunluğu sürüyor. Gültepe tünelleri, Bekirdere rampası ve Hatipköy mevkilerinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.