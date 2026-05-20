Bayrama sayılı günler kala: Etiket oyununa ceza kesildi

İstanbul genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde 22 ekip ve 50 personel görev alırken başta temel gıda ürünleri olmak üzere gıda toptancıları, otogarlar ve yol üstü tesislerde denetimlerin sıklaştırıldığı aktarıldı. 14 Mayıs itibariyle yoğunlaştırılan denetimlerde Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinde toplam 637 işletmenin denetlendiği, aykırılık tespit edilen 66 firma hakkında idari işlem uygulandığı bildirildi. Öte yandan, alışveriş merkezleri, semt çarşıları ve gıda toptancılarına yönelik son üç günde yapılan denetimlerde 311 işletme ve 49 bin 927 ürünün kontrol edildi. Tespit edilen 482 aykırılık nedeniyle işletmelere toplam 1 milyon 914 bin 986 lira ceza yazıldı. Bayram tatili sonuna kadar denetimlerin otogarlar, yol üstü tesisler, marketler, kuru gıda halleri ve perakende satış noktalarında aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.